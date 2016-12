Pe urmele lui Ieremia Golia

Cine poa­te garan­ta că, în cali­ta­tea sa de „preşe­din­te”, inau­gu­rat mâi­ne (dacă va fi), Dodon nu va pune la băta­ie şi R. Mol­do­va, aşa cum a pro­ce­dat şi cu Voro­nin, mai ales că ruşii dau preţ mult mai bun decât PD, pen­tru ast­fel de „fap­te de ero­ism”?

Anul 2016 plea­că. A fost un an ne(bun). Şi cel care vine, după ce Vlad Pla­ho­t­niuc şi l-a ales pe Dodon par­te­ner de guver­na­re (în spa­te­le cor­ti­nei) şi opo­nent (în faţă) nu va fi, nu are de unde fi mai bun. S-au adu­nat, la un loc, prea mulţi de ace­ea­şi tea­pă. Zile­le tre­cu­te, s-a întâm­plat să dau cu ochii la tele­vi­zor pes­te un film artis­tic. Acţiu­nea avea loc la un bala­muc (casă de nebu­ni). Nu ştiu, nu am prins firul când, în ce moment şi cum (deşi nu asta con­tea­ză cel mai mult), dar, până la urmă, s-a făcut ca nebu­nii să pună stă­pâ­ni­te pe ospi­ciu, să pre­ia admi­nis­tra­rea în locul per­so­na­lu­lui medi­cal, iar medi­cii să fie tre­cu­ţi în locul lor, în saloa­ne fere­ca­te cu gra­tii. Un ospi­ciu, cu oame­ni tefe­ri, intrat pe mâna nebu­ni­lor. Vă ima­gi­na­ţi ce-i asta? Este exact sau aproa­pe exact ceea ce se întâm­plă în R. Mol­do­va. Mai ales în ulti­ma vre­me.

Dumi­ni­că, după ce Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie şi Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă i-au „aşter­nut” cale cu flo­ri spre preşe­dinţie lui Igor Dodon, aces­ta şi-a con­vo­cat orta­cii în con­gres şi şi-a numit urmaş la câr­ma par­ti­du­lui, Zinai­da Gre­cea­nîi, „mama adop­ti­vă”, cea care, acum 8 sau 9 ani, punea cuvânt pen­tru el la Voro­nin (preşe­din­te­le de atun­ci), care i-a des­chis uşa în poli­ti­că, i-a dat fun­cţie la guvern şi l-a aju­tat să se facă bogat, aşa cum s-a îmbo­gă­ţit şi ea, şi alţii ca ea, iar după ce V. Voro­nin l-a făcut şi depu­tat, Dodon, după cum ştim, a întors oiş­tea şi a apucat-o pe urme­le lui Iere­mia Golia (pâr­că­la­bul care l-a tră­dat tur­ci­lor pe Ioan Vodă cel Viteaz la Oblu­ci­ţa pen­tru „trei­ze­ci de pun­gi cu aur”). Cunoa­ş­tem ce a urmat. În 2011, „tova­ră­şii comu­ni­ş­ti Dodon şi Gre­cea­nîi” se toc­mesc cu PD, îl tră­dea­ză pe Voro­nin, eva­dea­ză de la comu­ni­ş­ti în schim­bul a 3 mili­oa­ne USD, potri­vit lui Voro­nin, şi îl votea­ză pe Timofti preşe­din­te. Că l-a votat pe Timofti, nu e rău, dar că a făcut-o pen­tru bani, e grav. Cine poa­te garan­ta că, în cali­ta­tea sa de „preşe­din­te”, inau­gu­rat mâi­ne (dacă va fi), Dodon nu va pune la băta­ie şi R. Mol­do­va, aşa cum a pro­ce­dat cu Voro­nin, mai ales că ruşii dau preţ mult mai bun decât PD, pen­tru ast­fel de „fap­te de ero­ism”, iar Dodon, de la ale­ge­ri încoa­ce, şi-a demon­strat de mai mul­te ori zelul de a i se închi­na nu doar lui Putin la Mosco­ca, ci şi lui Kra­s­no­sel­s­ki la Tiras­pol.

Con­gre­sul de dumi­ni­că al soci­a­li­ş­ti­lor a fost (era şi de aştep­tat să fie aşa, reieşind din spe­ci­fi­cul psiho-moral al lide­ru­lui lor) o baie de mulţi­me, cu invi­ta­ţi loca­li, dar şi din afa­ră (Rusia, Ucrai­na, Bela­rus, Geor­gia, Bul­ga­ria, Croa­ţia). Lui Dodon îi pla­ce fala şi con­gre­sul a fost unul cu mul­te lau­de la adre­sa „lide­ru­lui şi par­ti­du­lui con­dus de el”, cu aere şi mul­tă pom­pă, aşa după cum obi­ş­nu­ieş­te ori­ce fan­fa­ron. Ce va fi cu acest „pre­se­din­te”, care, de la o zi la alta, îşi dă, prin decla­ra­ţii, tot mai mul­tă impor­tanţă de mare ţar, nu ştim încă. Depin­de ce pla­nu­ri are, viza­vi de el, Vlad Pla­ho­t­niuc. Însă, de la tri­bu­na con­gre­su­lui şi la între­ve­de­rea de după con­gres cu pre­sa, Dodon a încer­cat s-o facă pe Lăpu­ş­nea­nu, ame­ninţând că va „tăia cape­te” şi va cur­ge sân­ge, că din 2017 va stă­pâ­ni toa­tă pute­rea în Mol­do­va, că va domni cu mână de fier, va schim­ba cur­sul Isto­ri­ei, va termina-o cu oli­gar­hia (corb la corb să-şi scoa­tă ochii?), va da de urme­le şi de bene­fi­ci­a­rii mili­ar­du­lui furat (va ajun­ge şi Gre­cea­nîi la puş­că­rie pen­tru cre­di­te­le neram­bu­r­sa­te la BEM?), va dezgro­pa pla­nul Kozak şi va trans­for­ma R. Mol­do­va în fede­ra­ţie (cu un paşa­lîk la Comrat, unul la Chi­şi­nău şi altul la Tiras­pol?), va „arun­ca în aer” Cen­trul NATO de la Chi­şi­nău şi ori­ce coo­pe­ra­re cu Atlan­ti­cul de Nord, va denu­nţa Acor­dul de Aso­ci­e­re RM-UE şi va „duce R. Mol­do­va în Euro­pa” ală­tu­ri de Rusia (aşa cum ne-au dus ruşii în 1944-1945?), va pune uni­o­nis­mul la zid şi va inter­zi­ce tine­ri­lor mol­do­ve­ni să mai ple­ce la stu­dii în Româ­nia, iar lui Tra­ian Băsescu îi va retra­ge cetă­ţe­nia R. Mol­do­va pen­tru că a acor­dat aces­tor tine­ri prea mul­te şanse să facă şcoa­lă în Româ­nia (să se deş­tep­te, să nu fie ca el), iar prin Româ­nia şi în alte cen­tre uni­ver­si­ta­re de pres­ti­giu din Euro­pa şi din lume. Ide­a­lul poli­tic al lui Dodon, dacă-i să luăm în seri­os ceea ce zice, ar fi o nouă cor­ti­nă de fier pe Prut.

Igor Dodon (şi asta este ima­gi­nea pe care şi-a făcut-o prin slu­găr­ni­cia sa afi­şa­tă faţă de Rusia) este cea mai proas­tă moş­te­ni­re pe care ne-o lasă 2016. Din păca­te. Nu a dove­dit, încă, să păşeas­că pe covo­rul roşu şi deja a reu­şit să-şi facă ima­gi­nea de „om peri­cu­los” (M. Lupu), „cel mai mare rău pen­tru R. Mol­do­va” (Iu. Lean­că), „prost şi medi­o­cru” (Ion Sturza), „com­pli­ce la cri­me­le pute­rii” (V. Voro­nin). Cum e posi­bil să te vrei preşe­din­te­le (suve­ran) R. Mol­do­va şi, în ace­la­şi timp, să aler­gi cu feli­ci­tă­ri la Tiras­pol pen­tru un pre­tins lider (Kra­s­no­sel­s­ki) al unui regim sepa­ra­tist, care face inte­re­se­le unui stat stră­in pe teri­to­ri­ul con­sti­tu­ţio­nal al R. Mol­do­va? Cul­mea iro­ni­ei e că Dodon a făcut-o îna­in­te chiar de a o face patro­nii lui Kra­s­no­sel­s­ki de la Mosco­va, Putin şi Rogo­zin. E greu să ni-l închi­puim pe P. Poroşen­ko al Ucrai­nei cu feli­ci­tă­ri, în acest sens, pen­tru aşa-zişii lide­ri pro-ruşi de la Doneţk, Luhansk sau Cri­me­ea, ori pe Elțin și Putin — pen­tru Duda­ev sau Masha­dov ai Cece­ni­ei. Uite că Dodon a făcut-o. Sfi­dând Con­sti­tu­ţia, îna­in­te de a depu­ne jurămân­tul. Mai grav decât atât e că Dodon are de gând să ajun­gă la Tiras­pol şi să expri­me scu­ze lui Kra­s­no­sel­s­ki şi arma­tei ruse de ocu­pa­ţie, pen­tru răz­bo­i­ul de la Nis­tru din 1992, de care, spu­ne Dodon, s-ar face vino­vat Chi­şi­nă­ul, şi nu Mosco­va şi nici Tiras­po­lul. Halal preşe­din­te. Ai impre­sia că Dodon are gură, dar nu are şi ure­chi să audă ce-i zice gura. După 25 de ani de Inde­pen­denţă, când o lume întrea­gă ştie că Rusia a inter­ve­nit în forţă la Nis­tru şi că acest răz­boi ne-a fost impus de Mosco­va, e puţin spus să zici că e o aiu­re­a­lă ceea ce auzi de la Dodon. Ome­neş­te spus, e laşi­ta­te. Iar de pe pozi­ţia fun­cţi­ei pe care o pre­tin­de, e chiar cri­mă cura­tă. Împo­tri­va celor care s-au pier­dut ori au pier­dut pe cine­va în acest răz­boi şi împo­tri­va sta­tu­lui R. Mol­do­va. Cum să jure mâi­ne pe Con­sti­tu­ţie acest ins şi să se închi­ne Tri­co­lo­ru­lui, când el nu are nimic în comun cu ele? Poa­te e cazul ca Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă să se auto­se­si­ze­ze ori să sesi­ze­ze cine­va din­tre par­la­men­ta­ri Cur­tea şi să-i fie anu­la­tă înves­ti­rea, dacă nu i-a fost anu­la­tă vali­da­rea? Dacă a ajuns până și V. Voro­nin, care l-a dădă­cit poli­tic și spri­ji­nit elec­to­ral în turul II, să declare că comu­ni­ş­tii nu vor recu­noa­ş­te pe Dodon preşe­din­te, atun­ci cine mai are nevo­ie de el? Dacă doar V. Putin, tre­bu­ie să vedem ce facem mai depar­te. Pla­ho­t­niuc s-ar putea să fie floa­re la ure­che pe lân­gă ceea ce s-ar putea să fie Dodon.