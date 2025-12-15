Ai cumpărat produse alimentare alterate? Cum le recunoști, ce drepturi ai în calitate de consumator și ce riscă vânzătorul

Un produs alimentar perisabil este un aliment care se strică repede și trebuie păstrat la o anumită temperatură ca să rămână sigur și bun de mâncat. Dacă un produs este alterat, atunci acesta nu mai este sigur pentru consum. El devine periculos pentru sănătate din cauza contaminării cu bacterii, substanțe chimice, corpuri străine sau alergeni.

Într-un răspuns pentru ZdGust.md, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a R. Moldova precizează că produsele alimentare alterate pot fi recunoscute relativ ușor după anumite semne, cum ar fi culoarea, mirosul, gustul, consistența și aspectul general:

apariția mucegaiului – prezența vizibilă a coloniilor pe suprafața alimentului;

– prezența vizibilă a coloniilor pe suprafața alimentului; miros și gust neplăcut – apariția unui miros sau gust străin, acru ori rânced, cauzat de activitatea microbiană;

– apariția unui miros sau gust străin, acru ori rânced, cauzat de activitatea microbiană; modificări de culoare și textură – decolorări, pete, textură lipicioasă, vâscoasă sau înmuiată, precum și separarea componentelor la produsele de tip emulsie;

– decolorări, pete, textură lipicioasă, vâscoasă sau înmuiată, precum și separarea componentelor la produsele de tip emulsie; deteriorarea ambalajului – deschiderea neintenționată, deformarea sau bombarea ambalajelor (în special la conserve și sucuri) indică o posibilă acumulare de gaze.

Cele mai frecvente produse care se alterează sunt carnea, lactatele, produsele de patiserie, mâncărurile gătite, fructele și legumele.

Alterarea apare în special din cauza nerespectării condițiilor de păstrare stabilite de producător. Temperaturile prea ridicate accelerează reacțiile chimice și biologice, favorizând înmulțirea microorganismelor.

De asemenea, întreruperea lanțului frigorific sau repetarea proceselor de congelare și decongelare pot duce la degradarea structurii produsului, formarea cristalelor de gheață și pierderea calităților inițiale.

Dacă ai fost victima procurării sau consumului de produse alterate, ai observat alimente nesigure pe rafturile magazinelor, în restaurante sau în alte unități de alimentație publică, poți să te adresezi autorităților competente.

Ai cumpărat produse alimentare alterate?

Dacă ai cumpărat un aliment alterat (carne, lactate, produse de patiserie, mâncăruri gătite, fructe, legume etc.), ai dreptul să soliciți înlocuirea produsului sau returnarea banilor.

Pentru a preveni riscurile, ANSA recomandă:

Să achiziționezi produse alimentare doar din magazine, piețe sau unități autorizate, evitând comercianții ambulanți;

Să verifici integritatea ambalajelor și să eviți produsele deteriorate sau bombate;

Să citești atent eticheta produsului, verificând compoziția și termenul de valabilitate;

Să păstrezi bonul fiscal, care poate servi ca dovadă în caz de reclamații;

Să respecți instrucțiunile producătorului privind păstrarea alimentelor.

În cazul în care ai achiziționat un produs neconform, ai două opțiuni principale:

Să depui o reclamație direct la comerciant, care este obligat să o soluționeze în maximum 14 zile, începând cu ziua în care consumatorul a depus plângerea; Să sesizezi ANSA, online ori la sediul său. Dacă preferi să depui o sesizare online, accesează pagina oficială www.ansa.gov.md, compartimentul „Depune o petiție”. Tot de aici poți descărca și Fișa de reclamație privind calitatea produsului/serviciului.

Petiția poate fi depusă și în scris la autoritatea publică ori expediată prin poștă sau fax, transmisă în formă electronică sau depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal. Reclamația trebuie să includă informații de bază despre solicitant, obiectul sesizării și motivarea acesteia. Răspunsul va fi oferit în termen de 30 de zile, conform procedurilor legale. Examinarea petiției în domeniul produselor alimentare se efectuează la prezentarea bonului de casă sau a unui alt document care confirmă faptul achiziției produsului sau prestării serviciului.

Conform Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, consumatorii au dreptul să solicite repararea prejudiciului cauzat de produsele sau serviciile necorespunzătoare, incluzând daunele morale, iar responsabilitatea revine vânzătorului sau prestatorului, chiar dacă produsele au fost oferite gratuit sau la preț redus. Pentru repararea prejudiciului cauzat consumatorului, acesta trebuie să facă dovada prejudiciului. În caz de întârziere a reparării prejudiciului, vânzătorii și prestatorii sunt responsabili pentru penalități de 1% pe zi, fără a depăși prețul produsului ori serviciului. Daunele morale se repară distinct de prejudiciul material, iar cererile consumatorilor pot fi soluționate amiabil sau prin instanțele de judecată.

Produsele alimentare alterate sunt alimente care nu mai sunt sigure pentru consum, deoarece au degradat din cauza bacteriilor, mucegaiului, substanțelor chimice sau altor factori care le afectează calitatea.

Ce riscă agentul economic care vinde produse alterate?

Conform legii privind protecția consumatorilor, dacă în cadrul unui control de stat s-au depistat încălcări, instituțiile statului abilitate pot emite prescripții și/sau recomandări, aplica sancțiuni și/sau măsuri restrictive în limitele prevăzute de lege. În cazul încălcărilor foarte grave, se poate aplica inclusiv suspendarea activității unității comerciale sau interdicția de a comercializa un anumit tip de produse.

„Restituirea banilor sau înlocuirea produsului este o măsură suficientă atâta timp cât nimeni nu a fost afectat. Dacă produsul a fost cumpărat și consumatorul a observat imediat că este stricat, el are dreptul, în primul rând, să ceară înlocuirea acestuia, iar dacă vânzătorul nu mai are produsul, abia atunci să primească banii înapoi. Doar în situațiile în care cineva a suferit daune fizice sau morale, cum ar fi o intoxicație sau distrugerea unei sărbători din cauza produsului alterat, atunci vânzătorul trebuie să ofere o despăgubire mai mare”, a declarat pentru ZdGust.md Vitalie Bunduchi, avocat specializat în drepturile consumatorilor.