O dantură sănătoasă începe în bucătărie: cum influențează alimentația sănătatea orală

O alimentație echilibrată, bogată în vitamine, minerale și alimente naturale, contribuie la formarea unei danturi puternice și a unei cavități bucale sănătoase, în timp ce consumul excesiv de zahăr, băuturi carbogazoase sau gustări procesate favorizează dezvoltarea bacteriilor dăunătoare.

„Prima masă a zilei îți hrănește și zâmbetul. Micul dejun setează nu doar metabolismul, ci și pH-ul cavității orale. Dejunurile alese corect previn cariile și inflamația gingivală prin aportul de calciu și fosfor, alimente cu rol antibacterian și antioxidant”, explică nutriționista Victoria Ursu.

Cum ajungem la o carie dentară și ce trebuie să consumăm pentru o dantură sănătoasă, aflați în articolul ZdGust.

