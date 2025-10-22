VIDEO Cum te face Rusia să nu mai crezi pe nimeni. Cercetătoarea Victoria Olari, la Detectorul de Falsuri

La Detectorul de falsuri discutăm cu Victoria Olari, cercetătoare asociată, Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab, despre operațiunile prin care Rusia împinge dezinformarea în R. Moldova, dar și în alte state europene. Vorbim și despre strategiile prin care propaganda Kremlinului se adaptează la contextul electoral, rețelele locale care o amplifică, tendințele observate în ultimele luni și cum pot fi recunoscute narațiunile false care se infiltrează în spațiul public.