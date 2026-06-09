Un bărbat care ar fi fost implicat în escrocherii telefonice, prins în flagrant: se prezenta drept curier, polițist sau angajat al BNM și determina victimele să transfere bani

Oamenii legii au reținut în flagrant un bărbat bănuit că ar fi implicat într-o escrocherie financiară comisă prin apeluri pe Telegram, anunță Poliția într-un comunicat. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit anchetei, suspecții contactau victimele și se prezentau drept angajați ai unor companii de livrare, ai poliției sau ai Banca Națională a Moldovei. Sub pretextul unor verificări sau situații urgente, aceștia determinau persoanele vizate să transfere bani.

În acest caz, victima a fost convinsă să trimită 200 000 de lei, iar în momentul în care era pe punctul de a transfera o sumă similară, suspectul a fost reținut de polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Centru, împreună cu cei ai Direcția de Poliție Chișinău.

„Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor complicilor”, a precizat Poliția.

În context, oamenii legii recomandă cetățenilor să fie vigilenți și să nu transfere bani la solicitarea persoanelor necunoscute, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă.