VIDEO Altarul propagandei de pe rețelele sociale: Telegram, TikTok, Facebook sau Viber – noile „lăcașuri sfinte” în care biserica rusă din R. Moldova face campanie electorală

Odată intrați în Uniunea Europeană, oamenii „nu au voie să țină animale în casă, decât păsări, adică găini. Nu au voie să pescuiască pescarii dacă nu fac trei luni de școală. Nu au voie să facă frigărui și alte lucruri personale.”



Aceste narațiuni, ale căror voci sunt chiar clerici ai Mitropoliei Moldovei, se aliniază propagandei ruse și ajung la sute de mii de oameni prin intermediul unei infrastructuri digitale bine puse la punct: canale de Telegram, TikTok, Viber sau Facebook.

Ziarul de Gardă a analizat cum „planul de la Kremlin” destăinuit unor clerici subordonați Mitropoliei Moldovei, participanți la așa-numitul pelerinaj de la Ierusalim, desfășurat în perioada 30 martie – 3 aprilie 2025 cu suportul organizației „” (Евразия), o entitate afiliată lui Ilan Șor, se oglindește fidel în realitățile dinaintea parlamentarelor din septembrie 2025.





În mai 2025, portalul jurnal.md publica mai multe înregistrări audio care trădau adevăratul motiv al așa-numitului pelerinaj de la Ierusalim la care au participat mai mulți clerici de la noi, organizat în perioada 30 martie – 3 aprilie 2025 și sponsorizat, potrivit ÎPS Vladimir, de „Eurasia”, o entitate afiliată lui Ilan Șor și supusă sancțiunilor internaționale.

Potrivit înregistrărilor, Alexandr Ralnikov, care este prezentat drept șef al aparatului Dumei de Stat a Federației Ruse în regiunea Astrahan și membru al partidului „Rusia Unită”, dădea indicații preoților cum să activeze în următoarea perioadă, pentru a nu plăti bani „pur și simplu”, ci să aibă și impact. Implicarea tinerilor și a rețelelor de socializare erau două dintre elementele din „planul de la Kremlin” pentru biserică.

„Cred că priviți emisiunea săptămânală a Patriarhului, care poate fi găsită pe internet. El doar vorbește deschis despre ceea ce vă spun și eu acum: tineri, rețele sociale, de mers acolo unde sunt oameni – același lucru, doar că într-un limbaj mai coerent și nevinovat poate. Și toate aceste recomandări, rugăminți, propuneri ar trebui să fie susținute de voi”, le spunea atunci Alexandr Ralnikov clericilor din R. Moldova.

Imediat după revenirea clericilor moldoveni din Țara Sfântă, infrastructura digitală a Mitropoliei Moldovei a început a se consolida.

Strategii de promovare a infrastructurii digitale

La mijlocul lunii mai 2025, mai mulți tineri, printre care și minori, au fost recrutați și adăugați într-un grup de Telegram numit „Lotos”, creat și coordonat de un oarecare Afanasii Afanasievici, așa cum se prezintă acesta pe rețelele de socializare.

O lună mai târziu, grupul ajunsese să numere 27 de membri și era utilizat pentru transmiterea unor sarcini clare: să împartă iconițe care au pe spate coduri QR, ce duc spre un canal de Telegram numit „Sare și Lumină”.

Ziarul de Gardă a obținut informații din interiorul grupului care arată cum este coordonată „operațiunea”.

Într-o secțiune a grupului, numită „Locația”, „coordonatorul” Afanasii le cerea participanților să trimită fotografii și locația exactă în momentul în care împart iconițe trecătorilor, lucru pentru care, potrivit unuia dintre cei racolați, se promiteau bani, fără a fi cert cine sponsorizează acțiunea.

Afanasii a fost instruit în Federația Rusă prin programul „Eurasia”. L-am sunat pe Afanasii pentru a afla cine finanțează activitățile pe care le coordonează.

Fanasii, al treilea din partea stângă

Afanasii: Nu vă voi putea răspunde la această întrebare, întrucât nu dețin toată informația. Ca oricare alt credincios, merg la biserică, merg la Drumul Crucii, cum ați spus, ca oricare altul.

ZdG: Dumneavoastră coordonați acest grup „Lotos”, tot fără bani sau cum?

Afanasii: Nu e vorba despre niciun ban, totul e la inițiativă. Totul e după voința Domnului.

Un alt mijloc de promovare a activității canalului „Sare și Lumină” sunt concursurile. În luna iulie, de exemplu, administratorii au organizat un concurs în cadrul căruia au pus în joc un smartphone, un televizor, o boxă inteligentă, abonamente premium la Telegram, precum și alte premii – toate doar pentru ca utilizatorii să se aboneze la canalul „Sare și Lumină”, care în -septembrie 2025 a ajuns să aibă deja peste 8 mii de urmăritori.

Infrastructura digitală a Mitropoliei Moldovei

Creat la sfârșit de iunie 2024, pe canalul „Sare și Lumină”, erau publicate preponderent rugăciuni, felicitări și povețe duhovnicești. La scurt timp însă, au început a fi strecurate și postări cu tentă politică: despre limbă, care este numită „moldovenească”, despre familia tradițională vs. comunitatea LGBT, despre istorie – toate narațiuni cu care operează și pro-rușii din R. Moldova.

De asemenea, canalul redistribuie frecvent postări de pe alte conturi de Telegram asociate eparhiilor din subordinea Mitropoliei Moldovei, toate create în campania electorală pentru prezidențialele de anul trecut.

Astfel, la 3 octombrie 2024, și-au început activitatea șase canale de Telegram. Fiecare dintre ele numără acum circa 600 de abonați.

Toate aceste canale de Telegram preiau postările publicate pe canalul „Sare și Lumină” și viceversa.

Telegramul însă nu este singura platformă din „infrastructura digitală” utilizată de entitățile din subordinea Mitropoliei Moldovei, supusă, la rândul ei, Patriarhiei Ruse. Unele eparhii au și conturi de Facebook și TikTok, unde plasează conținut asemănător.

De curând, de la început de august 2025, mesajele publicate pe canalul „Sare și Lumină” sunt diseminate și pe un grup pe Viber, cu peste 300 de abonați, numit „Izvor sfânt”.

Clericii din Moldova – vocile narațiunilor rusești

Pe lângă informații cu caracter religios, paginile și conturile eparhiilor de pe rețelele de socializare abundă în mesaje care promovează narațiuni false ce se aliniază propagandei ruse în R. Moldova.

La 16 august 2025, de exemplu, pe canalul de TikTok al Eparhiei de Bălți și Fălești a fost publicat un video în care apare Egumenul Inochentie Oprea, parohul bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Sadovoe, care, întrebat fiind „Cu ce ne amenință intrarea în UE?”, a răspuns operând cu frici și narațiuni false promovate de Federația Rusă în raport cu R. Moldova.

– Spuneți, vă rog! Se spune că autoritățile R. Moldova caută să intre în UE. Noi deja am pierdut limba noastră maternă, în locul ei fiind româna. La noi se fac parade gay și se interzic procesiunile cu cruce. Cu ce altceva ne mai amenință intrarea în UE?

– Părerea mea personală este că intrarea în UE, în primul rând, amenință cu pierderea libertății omului. Mulți oameni care au fost în UE știu și chiar au auzit plângeri de la europeni și băștinași despre faptul că li se ia libertatea, nu au voie să parcheze mașinile mai mult de o oră și trebuie să le schimbe locul parcării. Nu au voie să țină animale în casă, decât păsări, adică găini. Nu au voie să pescuiască pescarii dacă nu fac trei luni de școală. Nu au voie să facă frigărui și alte lucruri personale. Piețele vor dispărea și vor rămâne doar cele mari, adică doar magazinele mari – Foruchette-ul și așa mai departe. Piața liberă pe care o știm i o iubim ne va fi luată. Ne vor lua și libertatea trupului și viața sufletului de după moarte. Datoria bisericii este să apere sufletul omului și cât avem o amenințare de pierdere a sufletului, biserica are deplin drept moral să intervină și să vorbească tare despre poziția ei.

Întrebat de ZdG de ce a înregistrat acel video, citind falsuri despre Uniunea Europeană, Egumenul Inochentie Oprea, parohul bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Sadovoe, a menționat că textul i-a fost scris de altcineva și că, după ce s-a informat, nu mai împărtășește aceeași părere.



ZdG: Deci, dumneavoastră operați cu niște falsuri.

I. Oprea: Da, eu m-am interesat mai pe urmă. Am înțeles că videoul cela nu a fost la locul lui și de aceea eu nu mai fac nimic.

ZdG: Deci, noi am observat că dumneavoastră citeați acel text.

I. Oprea: Da, da… Un băietan a scris, care l-a găsit tot pe internet.

ZdG: Deci, dumneavoastră ați citit un text scris de altcineva?

I. Oprea: Da.

ZdG: Dar care a fost scopul acestui video?

I. Oprea: De a informa, de a spune ce-i cu Europa. A venit tăman la moment, repejor: «Hai și-om face repejor, că trebuie să arătăm că iată ce-i în Europa.» Atunci m-am grăbit olecuțică, că cineva mi l-a dat (textul, n.r.) și mi-a spus: «Hai, părinte, repejor…»

ZdG: Am înțeles. Dar dumneavoastră nu susțineți ceea ce ați spus în acel video?

I. Oprea: La moment, deja nu.

ZdG: Dar nu ați solicitat să fie scos acel video de pe…?

I. Oprea: Tăman că am solicitat, dar am înțeles că deja e cam târziu.

ZdG: Dar de ce dumneavoastră vă implicați în politică? Pentru că Uniunea Europeană, integrarea în Uniunea Europeană, ține de politică.

I. Oprea: Nu mă vâr eu în nicio politică, eu, pur și simplu, mi-am spus părerile mele și gata. Asta a fost tot. Eu am citit, am văzut ce este și mie nu mi-a plăcut, dacă așa e viața acolo.

ZdG: Dar ați fost în Uniunea Europeană?

I. Oprea: Am fost în Egipt, în Turcia. Acestea sunt europene?

ZdG: Dacă nu ați fost în Uniunea Europeană, cum puteți vorbi despre ce este acolo?

I. Oprea: Cineva care a fost acolo a spus că iată așa viață este acolo. Nu e nici politică, nu au avut nimic de un partid, nimic absolut. N-am spus că așa e bun sau așa e rău, sau așa e așa.

Preotul a menționat că nu a fost plătit pentru această activitate.

Mai multe mesaje cu falsuri – distribuite în luna august, în plină perioadă electorală

În aceeași zi, și mesajul „Trecem prin vremuri grele. Parohiile noastre sunt atacate de schismatici. Ni se impune noua etică cu persoane de același sex. Tradițiile noastre sunt erodate: ne iau limba și ne denaturează istoria. Dar biserica Moldovei a fost întotdeauna alături de popor și nu are de gând să-l părăsească nici astăzi” a fost publicat într-un video care a apărut pe contul de TikTok al Eparhiei de Chișinău.

La sfârșitul lunii august, pe conturile de TikTok ale mai multor eparhii a fost diseminat un nou mesaj cu falsuri: „Recent, a apărut știrea că Ministerul Educației implementează în școli ghiduri despre LGBT. Profesorii sunt îndemnați să susțină schimbarea de sex la copii și să introducă lecții de gen, iar dezacordul este considerat discriminare. Ce alegem noi: viața cu Dumnezeu sau cu păcatul?”

Un alt mesaj care operează cu frici și narațiuni favorabile rușilor a fost distribuit pe contul de TikTok al mai multor eparhii tot în luna august.

„Biserica noastră, la fel ca întregul popor, traversează vremuri dificile. Parohiile noastre sunt supuse preluărilor de către schismatici, iar preoții – hărțuirii. Ni se impune ideea că păcatul este norma. Se organizează parade gay și se învață copiii noi toleranțe. Ce putem face noi? Să ne unim. Să întărim familiile noastre. Să susținem preoții. Vino în această duminică la biserică! Poartă alb în semn de susținere a credinței și Bisericii noastre!” se arată în îndemnurile de susținere a bisericii din cadrul Mitropoliei Moldovei publicate pe TikTok.

L-am contactat telefonic pe Ioan Moșneguțu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, însă acesta a refuzat să ne ofere o reacție, menționând că va reveni abia vineri cu un apel, întrucât acum nu este în țară.

„Facem apel către clerul Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove de a nu se lăsa manipulat și implicat în jocuri politice”

În ciuda activității politice din mediul online a unor preoți, la nivel oficial,, Mitropolitul Moldovei, Vladimir, a îndemnat clericii să stea departe de „jocuri politice” și să se abțină de la propagandă.



„Astfel, facem apel către clerul Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove de a nu se lăsa manipulat și implicat în jocuri politice, să se abțină de la propagandă politică și să îndemne enoriașii să-și exercite dreptul la vot în mod liber și conștient, știind că participă la făurirea viitorului țării noastre”, a menționat mitropolitul Vladimir.



În trecut au fost mai multe cazuri când preoți ai Mitropoliei Moldovei, supusă Patriarhiei ruse, au susținut anumiți candidați în campaniile electorale. În 2016, în prezența lui Igor Dodon, pe atunci candidat la prezidențiale, Mitropolitul Vladimir i-a îndemnat pe enoriași să participe la scrutinul prezidențial, iar în 2024 episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, a făcut campanie electorală în biserică în favoarea fostei candidate la prezidențiale Victoria Furtună, susținută cu voturi de rețeaua lui Ilan Șor.



















