SINTEZA ELECTORALĂ Popor sau „bâdle”? Dodon se adresează diasporei, Ion Ceban a fost sancționat de CEC

Duminică și luni, Centrul Naţional Anticorupţie a efectuat peste 60 de percheziții, în cadrul unor dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală și spălare de bani. Au fost reținute 15 persoane, printre acestea și fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, conform surselor ZdG.

În timpul unei întâlniri electorale din raionul Drochia, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, le-a spus oamenilor că alegerile din 28 septembrie vor fi ca o oglindă pusă în fața noastră, în care se va vedea dacă, „suntem popor sau suntem bâdle”. Clipul video a stârnit multe reacții, iar ulterior, ministrul a ieșit cu scuze publice.

PAS a cerut Comisiei Electorale Centrale sancționarea liderului MAN, Ion Ceban, după vizita în Italia, susținând că Ceban ar fi solicitat viza temporară invocând calitatea sa de primar. Deși Ion Ceban a respins acuzațiile, Comisia Electorală Centrală a aplicat candidatului de pe lista Blocului electoral „Alternativa” sancțiune sub formă de avertisment.

În trecut, Igor Dodon a făcut mai multe declarații împotriva alegătorilor din diasporă, numindu-i „electorat paralel”, însă acum, în plină campanie, acesta îndeamnă „concetățenii din diasporă” să iasă la vot.

Poliția a semnat un acord de colaborare cu platforma Tiktok în contextul alegerilor parlamentare. Astfel, conturile suspecte, care înregistrează un număr anormal de vizualizări, vor putea fi blocate în maximum trei ore și nu în trei zile cum este în prezent.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente din ultimele zile din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.