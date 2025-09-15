SINTEZA ELECTORALĂ „Patrioții” acceptă datoria Gazprom, PAS – „bloc camuflat”? Băsescu despre alegerile din R. Moldova

Doi candidați au făcut un schimb de replici la o emisiune, la tema datoriei istorice la gaze naturale pretinsă de Gazprom. Radu Marian, candidat pe lista PAS, a declarat că cetățenii nu trebuie să plătească miliardele acumulate prin consumul gratuit de gaz în regiunea transnistreană, în timp ce Grigore Novac, candidat pe lista Blocului „Patriotic”, afirmă că Moldova trebuie să-și onoreze obligațiile ca parte contractantă.

Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii mun. Bălți, au efectuat 28 de percheziții, vizând presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice. În urma perchezițiilor, au fost reținute 10 persoane pentru un termen de 72 de ore.

Blocul „Alternativa” și „Partidul Național Moldovenesc” au sesizat CEC, invocând că includerea fostului lider al Platformei DA, Dinu Plîngău, pe lista de candidați PAS ar reprezenta „constituirea unui bloc camuflat”. În urma analizării sesizărilor, CEC a decis că cei doi contestatari nu au venit cu dovezi pertinente și a respins contestațiile.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a publicat un mesaj pe Facebook în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Fostul lider de la Cotroceni a declarat că forțele politice pro-europene și partidele pro-ruse „sunt cap la cap”, și că, „pe 28 septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României”.

Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din Consiliul municipal Chișinău, și Vladimir Bolea, candidat pe lista PAS la parlamentare, au criticat activitatea primarului Ion Ceban, acum candidat pe lista Blocului Alternativa la parlamentare, că nu și-a respectat promisiunile făcute cetățenilor. Cei doi susțin că Ceban a intrat în cursa parlamentară cu aceleași angajamente asumate atunci când a fost ales primar al capitalei, neonorate până în prezent. Natalia Ixari, consiliera pe comunicare a primarului, a reacționat, spunând că „declarațiile PAS în această campanie electorală nu mai sunt crezute de niciun chișinăuian”.

