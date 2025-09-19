SINTEZA ELECTORALĂ Inima Moldovei”, în judecată, #AlegMoldova, Propunerea lui Ghimpu, Apelul lui Dodon

Un candidat de pe lista Blocului „Alternativa” i-a lăudat pe colegii săi, menționând că ei pot gestiona treburile publice, citez, „fără ca să fure mai mult decât au făcut-o cei de până acum”. Declarația candidatului Ion Bulgac a fost făcută în cadrul dezbaterilor electorale de la Pro TV, în timp ce îndemna alegătorii să iasă la vot și să voteze pentru formațiunea din care face parte.

Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, l-a amenințat pe reprezentantul Alianței „Moldovenii”, Dumitru Roibu, că l-ar putea da în judecată după ce acesta l-a acuzat că a contribuit la crearea „statului capturat” în perioada lui Vladimir Plahotniuc. În cadrul aceleiași emisiuni, Ghimpu a propus ca partidele pro-europene și unioniste, cu excepția PAS, să se retragă în favoarea unui singur concurent electoral, iar partidul care ar urma să rămână în cursa electorală să fie ales prin tragere la sorți.

Ministerul Justiției a anunțat că a depus vineri, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Acțiunea are loc în urma sesizării din partea Comisiei Electorale Centrale despre elemente care ridică suspiciuni rezonabile față de corectitudinea finanțării. Partidul ar putea rămâne cu activitatea suspendată pe perioada examinării cauzei și până la pronunțarea în fond.

Igor Dodon îi îndeamnă pe locuitorii din regiunea transnistreană să participe la alegerile parlamentare și să sprijine blocul din care face parte. Socialistul a recomandat locuitorilor din stânga Nistrului să vină pe malul drept, unde vor fi amplasate secțiile de votare, cu câteva zile înainte de scrutin fiindcă, potrivit lui, autoritățile ar putea încerca „să blocheze” deplasarea acestora.

Opt foști ambasadori ai SUA în România, R. Moldova și la OSCE au semnat o scrisoare în sprijinul R. Moldova în care declară că o „victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei”.

CNA a operat noi percheziții în capitală. De această dată, în vizor a fost un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice. În fapt, s-a constatat că persoanele vizate ar fi acționat la solicitarea unei forțe politice și ar fi primit remunerații provenite din surse ilicite în vederea manipulării opiniei publice prin diverse sondaje.

Promo-LEX a identificat o rețea masivă de conturi false pe TikTok, care folosește două hashtaguri. Unul dintre acestea, #alegmoldova, a adunat 1,3 milioane de vizualizări în doar 72 de ore. Potrivit asociației Promo-LEX, rețeaua distribuie mai multe narațiuni false, inclusiv că marșurile persoanelor LGBT ar fi o consecință a procesului de aderare la UE, dar și că, sub conducerea Maiei Sandu, țara ar deveni „o marionetă a Occidentului”.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de vineri, 19 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.