SINTEZA ELECTORALĂ „Inima” Irinei Vlah – în pericol? Furtună vrea excluderea BAC-ului, TikTok „curăță” platforma de boți

CEC sesizează Ministerul Justiției, cerând limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, care participă la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic”. Decizia a fost luată în ședința din 17 septembrie, după ce membrii CEC au constatat că partidul a beneficiat de finanțare ilegală în timpul campaniei electorale.

Peste 70 de percheziții au avut loc miercuri dimineața pe întreg teritoriul R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău. În interceptările publicate de CNA poate fi auzit numele „Șor” de mai multe ori, iar potrivit investigațiilor preliminare activitatea grupului ar avea legătură cu alegerile parlamentare din 28 septembrie.

TikTok, aplicație intens folosită de diverși actori politici pentru propagandă și dezinformare în campania electorală din Moldova, anunță că a șters peste 100 000 de conturi false în doar două luni. În aceeași perioadă, platforma a blocat crearea a peste 250 000 de conturi de tip spam și a respins peste 1,4 milioane de cereri false de urmărire.

Unul dintre punctele programului electoral al partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, prevede excluderea examenului de Bacalaureat. Acest lucru l-a declarat chiar lidera formațiunii, iar motivul acestui potențial demers este „de a ține copiii acasă”.

Agitație electorală și în România pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. O sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție Iași a declarat pentru G4Media.ro că un grup de 13 cetățeni din R. Moldova ar fi fost instructat să sune în R. Moldova și să convingă alegătorii să voteze blocul format de partidele lui Dodon, Voronin, Vlah și Tarlev. Carmena Lupei, purtătoarea de cuvânt a PSRM, a declarat pentru Ziarul de Gardă că totul este „o invenție ieftină a unui regim aflat în agonie”.

Mai multe opinii și critici lansate de politicieni precum Igor Dodon, Victoria Furtună sau Irina Vlah au fost preluate de mai multe canale de Telegram. O analiză a portalului mediacritica.md a identificat cele mai răspândite falsuri. Printre acestea, cel conform căruia Chișinăul și Kievul discută în secret o posibilă intervenție militară în Transnistria sau că în Moldova este dictatură, manifestări de fascism, nazism și stat polițienesc.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de miercuri, 17 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.