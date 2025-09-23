SINTEZA ELECTORALĂ Costiuc a primit un ultimatum de la CEC, Alternativa vrea dezbateri cu PAS, noi percheziții

În patru ani de guvernare, PAS și-a îndeplinit 56% din promisiunile electorale cu care a câștigat alegerile în 2021. Aceast este concluzia unui studiu realizat de experții WatchDog, în cooperare cu alți specialiști din diferite domenii. Cel mai mic grad de îndeplinire a promisiunilor se atestă la capitolele anticorupție, justiție, a monopolurilor și managementului defectuos în întreprinderile de stat, iar printre domeniile cu un grad ridicat de realizare se numără politicile de tineret, diaspora, protecția socială, domeniul energetic și politica externă.



Cei patru lideri ai blocului „Alternativa” i-au chemat la o dezbatere publică pe primii patru candidați la parlamentare de pe lista PAS. Alternativa a propus ca PAS să aleagă televiziunea, moderatorul și ora pentru dezbatere. Purtătoarea de cuvânt a Partidului Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas, a venit cu un răspuns, citez: „PAS e prezent la toate dezbaterile, nu-i tratăm pe cei 4 foști angajați ai lui Dodon în mod preferențial”.

CNA și procurorii din municipiul Bălți au anunțat desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit probelor administrate până în prezent, fondurile folosite în acțiunile ilegale ar proveni din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale, fiind transferate prin intermediul criptomonedelor.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a efectuat marți, 23 septembrie, o serie de percheziții la persoane provenite din R. Moldova, Ucraina și Rusia, dar care locuiesc în România. Printre persoanele vizate de anchetă este și candidata la alegerile parlamentare, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor. Aceasta ar fi apelat la exponenți ai lumii interlope pentru stabilirea fictivă a domiciliului în România.

Irina Caraman, prezentatoare și redactor de programe la postul public de televiziune GRT din Găgăuzia, cunoscut pentru promovarea narațiunilor pro-ruse, candidează la alegerile parlamentare din partea partidului pro-rus „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună.

Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a primit un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale și un termen de 24 de ore pentru modificarea listei de candidați, după ce Serviciul de Informații și Securitate a expediat o scrisoare către CEC în care menționează că a descoperit pe lista partidului condus de Costiuc doi membri ai Partidului AUR.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de marți, 23 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.