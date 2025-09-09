SINTEZA ELECTORALĂ Ceban cu acuzații către CEC, Usatîi face aluzii rasiste, mesajul Maiei Sandu din Parlamentul UE

„I-a apucat dracii, cum se spune la noi în popor”. Aceasta este declarația lui Ion Ceban, candidat din partea blocului „Alternativa”, nemulțumit de sancțiunea „avertisment” aplicată de CEC în privința sa. Ulterior, Ceban a publicat un clip video de la alegerile locale de acum doi ani, insinuând că se practică furtul de buletine de vot și afirmând că „așa planifică să facă și în campania parlamentară”. CEC a reacționat la aceste acuzații, declarând că materialul video reprezintă o încercare de manipulare a opiniei publice și de subminare a încrederii cetățenilor în alegeri.

PAS i-a cerut lui Renato Usatîi, liderul formațiunii „Partidul Nostru”, să-i prezinte scuze publice lui Radu Marian, după ce Usatîi, făcând referire la etnia romă a lui Marian, a acuzat că acesta ar fi luat ziarele Partidului Nostru din porțile locuitorilor unui sat din raionul Șoldănești.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care deși nu face parte din lista PAS la parlamentare, a fost văzut făcând campanie electorală pentru acest partid. El și-a luat concediu din cont propriu și neplătit pentru 8 zile calendaristice cu scopul de a putea participa la campania electorală, în timp ce continuă să-și exercite atribuțiile de ministru.

Partidului Liberal anunță că președintele filialei sale din stânga Nistrului, Vladimir Meleca, inclus pe listele PL la parlamentare, a fost reținut de către așa-zisul Minister al Securității de la Tiraspol. Ulterior, partidul declară că a fost eliberat, dar că acesta s-a ales cu un dosar penal și i-a fost interzis să părăsească regiunea transnistreană.

Președinta Maia Sandu a ținut un discurs în Parlamentul European, unde a fost aplaudată de către europarlamentari. Maia Sandu a subliniat că alegerile parlamentare din 28 septembrie „sunt cele mai semnificative din istoria țării”. La finalul discursului, Sandu i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni să continue lupta pentru un viitor european și a accentuat importanța stabilității R. Moldova pentru toată Europa. „Apărând aceste alegeri, protejăm nu doar R. Moldova, ci și securitatea și stabilitatea în toată regiunea”.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de marți, 9 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.