SINTEZA ELECTORALĂ Candidat cu trecut infracțional, conturile Irinei Vlah blocate, Ghimpu – fără apartamente

A treia dimineață cu percheziții din această săptămână, investigând fapte de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice. Deși autoritățile nu au precizat în care localități au loc perchezițiile, acestea au specificat, că în paralel, polițiștii și procurorii din Ungheni desfășoară descinderi pe aceleași fapte infracționale.

Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah urmează să fie blocate de către Serviciul Fiscal de Stat, aplicând măsurile restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva activităților de interferență ale Rusiei în R. Moldova. Partidul pro-rus „Moldova Mare”, poate participa la alegerile parlamentare, după ce Curtea Supremă de Justiție a obligat Comisia Electorală Centrală să reexamineze dosarul și a înregistrat partidul în cursa electorală.

Deși în luna martie a acestui an Mihai Ghimpu raporta cinci imobile, în luna august, politicianul a indicat în declarația de avere că deține un singur apartament. În cadrul unei emisiuni la TV8, acesta a spus că a vândut apartamentele și a glumit că „banii o să-i bage în alegeri”. Dmitri Torner, numărul unu pe lista partidului Noua Opțiune Istorică, recent înregistrat în cursa electorală, și-ar fi schimbat numele de cel puțin 4 ori, după ce a fost condamnat acum 18 ani pentru escrocherii mărunte și a reușit să evadeze, potrivit unei investigații anterioare a RISE Moldova.

Aplicația TAITO, utilizată de gruparea Șor și Blocul „Victorie” pentru a înregistra activiști, ar fi fost spartă, după ce controlul a fost preluat de persoane din afara grupării Șor.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de vineri, 5 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.