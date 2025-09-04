SINTEZA ELECTORALĂ Armata digitală a Kremlinului, noi percheziții în nordul țării, apelul Mitropoliei Moldovei către preoți, Costiuc vrea Biblia în Parlament

Ziarul de Gardă a publicat o nouă investigație sub acoperire. De această dată este devoalată armata digitală a Rusiei, pusă cu tunurile pe R. Moldova. Mai exact, rușii, cu implicarea lui Ilan Șor, au creat grupuri de așa-numiți „activiști pe comunicare” pentru a publica materiale propagandistice pe TikTok și Facebook. Scopul rețelei este de a manipula cetățenii în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

După regiunea de sud, au urmat percheziții și în nordul R. Moldova. Peste 40 de descinderi au avut loc joi dimineața, fiind investigate fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.

Încă o formațiune se va regăsi pe buletinul de vot – partidul NOI – Noua Opțiune Istorică, după ce Curtea Supremă de Justiție a obligat Comisia Electorală Centrală să reexamineze cererea formațiunii. Partidul Politic „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, s-a lansat oficial în campania electorală. Costiuc a declarat că dacă el și colegii săi vor ajunge în parlament, pe masa lor va fi Biblia. La fel, s-a lansat în campanie și candidata independentă Tatiana Crețu.

Mitropolia Moldovei a făcut un apel către preoți în ajunul alegerilor parlamentare, de a se abține de la propagandă electorală. În trecut au fost mai multe cazuri când preoți ai Mitropoliei Moldovei, supusă Patriarhiei ruse, au susținut anumiți candidați în campaniile electorale.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de joi, 4 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.