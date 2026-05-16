Vreme stabilă cu temperaturi „blânde”: prognoza meteo pentru sâmbătă, 16 mai

Pentru ziua de sâmbătă, 16 mai 2026, Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează vreme stabilă cu cer variabil pe întreg teritoriul țării.

În regiunile de nord, temperaturile maxime vor oscila între 20 și 21°C, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 5–6°C.

În centrul țării, vremea va fi ușor mai caldă, cu maxime de 22–23°C și minime de 7–8°C.

În sudul republicii se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi, maximele atingând 24–25°C, în timp ce minimele nocturne vor varia între 9 și 10°C.

Pe întreg teritoriul republocii, vântul va sufla din sud-est cu o viteză de aproximativ 27 km/h.