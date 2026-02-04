Notele reintroduse în clasa a IV-a, mai mult sprijin pentru elevii cu dizabilități, iar profesorii pot primi până la 15 mii de euro: ce prevăd noile modificări ale Codului educației

Proiectul de modificare a Codului Educațional a fost aprobat miercuri, 4 februarie, în ședința Guvernului. Potrivit unui comunicat, în urma actualizărilor, va crește sprijinul pentru elevii cu dizabilități, copiii reveniți din diasporă, mai mulți tineri specialiști vor primi ajutor, accesul elevilor la o școală de calitate va fi îmbunătățit, iar cadrele didactice vor fi sprijinite prin indemnizații pentru relocare – de până la 15 mii de euro.

Astfel, modificările stabilesc acces extins la programe de studiere a limbii române pentru copiii reveniți din diasporă și pentru copiii cetățenilor străini.

De asemenea, vor fi create grupe de sprijin pentru copiii cu dizabilități severe, constituite pentru un număr de câte 6 elevi, sprijiniți de două cadre didactice. Clasele de sprijin vor fi organizate și în școlile auxiliare, iar elevii vor putea continua studiile încă trei ani după absolvirea clasei a IX-a, în regim special, în cadrul unui program pilot.

Totodată, începând cu 1 septembrie 2026, în clasa a IV-a vor fi reintroduse notele la disciplinele de examen. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în ultimii zece ani, în clasele primare, învățătorii au utilizat un sistem de descriptori („excelent”, „foarte bine” etc.).

Tinerii specialiști vor primi indemnizații

Conform MEC, tinerii specialiști vor primi indemnizații de repartizare și tinerii care aleg să-și continue cariera în învățământul profesional tehnic, precum și cei care merg în institutele de cercetare sau în calitate de lectori în învățământul superior.

„Modificările din Cod cu privire la consolidarea rețelei școlare vor fi făcute pentru a depăși decalajele enorme dintre elevii care învață în școli mici și cei care învață în școli mari, dotate, cu laboratoare moderne, cu specialiști la toate disciplinele”, a mai adăugat MEC.

În prezent, aproape 91 de școli au sub 50 de elevi, iar 247 au mai puțin de 90 de elevi, „ceea ce limitează accesul la infrastructură modernă și activități educaționale diverse”.

Această măsura va afecta aproximativ 1328 de elevi, sub 0,5% din totalul celor peste 330 000 de elevi, din 73 de școli, dintre care 63 se reorganizează în alt format instituțional.

Ministerul susține că în localități vor fi menținute școlile primare, părinții vor primi sprijin financiar de 1000 de lei pe lună timp de 2 ani, elevii vor fi transportați gratuit cu autobuz școlar, iar cadrele didactice vor fi sprijinite prin indemnizații pentru relocare – de până la 15 mii de euro.

„Scopul este să nu pierdem pe nimeni din cei care vor să pună umărul la dezvoltarea sectorului nostru educațional.”, a accentuat ministrul Perciun.

Școlile cu peste 400 de elevi vor trece la autonomie financiară

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2027, școlile cu peste 400 de elevi vor trece la autonomie financiară, astfel directorul va gestiona bugetul și planifica achizițiile de sine stătător, fără să depindă de organele locale.

MEC a precizat că în prezent, 939 de școli deja sunt la autonomie financiară, iar alte 172 de școli sunt gestionate financiar de contabilitatea organelor locale.

De asemenea, o altă modificare ține de introducerea unor criterii clare pentru încetarea contractelor de muncă pe perioadă nedeterminată ale directorilor adjuncți și obligativitatea desfășurării concursurilor publice pentru aceste funcții.

Ministerul a menționat că în prezent, aproape 39% dintre adjuncți ocupă funcția pe termen nelimitat, iar alți 27% se află în interimat. În același timp, sunt înregistrate cazuri în care interimatul depășește 10-15 ani.

Modificările la Codul Educației vor intra în vigoare după adoptarea acestora de către Parlament.

Codul Educațional by Ziarul de Gardă