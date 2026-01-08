Zelenski și Christodoulides, despre securitatea Ucrainei, aderarea la UE și sancțiunile contra Rusiei

Garanții de securitate ferme împotriva unui posibil atac rus, accelerarea negocieriloe privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, acestea au fost solicitările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în discuția cu omologul său din Cipru, Nicos Christodoulides, potrivit Reuters.



Întâlnirea celor doi a avut loc la Nicosia, în contextul în care Cipru a preluat președinția rotativă a UE, pentru o perioadă de șase luni.

„Lucrăm pentru a face cât mai multe progrese în această perioadă în privința deschiderii capitolelor de negociere și a aderării Ucrainei la Uniunea Europeană”, a declarat Zelenski după întâlnire, într-un mesaj postat pe X.

Cei doi lideri au discutat și consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, precum și producția și livrarea de drone.

„Președintele și cu mine am discutat despre întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, care trebuie să rămână în vigoare atât timp cât agresiunea și ocupația continuă. Sperăm ca sprijinul pentru Ucraina să rămână puternic”, a declarat presei președintele ucrainean.

Cipru susține Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei

Cipru, care tradițional a avut legături politice și culturale apropiate cu Rusia, a sprijinit pe deplin sancțiunile împotriva Moscovei. Mulți locuitori ai insulei fac paralela între invazia rusă în Ucraina și invazia Turciei în nordul Ciprului în 1974, după o scurtă lovitură de stat orchestrat de armata greacă de atunci.



„Cipru își reafirmă angajamentul ferm față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Ca țară care încă trăiește consecințele unei invazii ilegale și a ocupației militare continue, înțelegem pe deplin ce este în joc”, a scris Christodoulides pe X după întâlnirea cu Zelenski.