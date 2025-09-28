Zelenski: „Nu putem spune că aceste alegeri sunt o afacere internă a R. Moldova, deoarece R. Moldova este un viitor membru al UE”



Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre alegerile din R. Moldova, într-un briefing susținut pe 27 septembrie, când a fost întrebat despre acest subiect de jurnaliști, relatează Ukrinform. Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare.

„Cred că Europa se confruntă cu riscuri. Nu putem spune pur și simplu că aceste alegeri sunt o afacere internă a R. Moldova, deoarece R. Moldova este un viitor membru al UE, iar teritoriul său se învecinează cu țările europene. Rușii sunt foarte dornici să influențeze R. Moldova.

Totul începe cu politica – am trecut și noi prin asta. Dacă își asigură propriile partide în parlament, următorul pas este să aibă propriul guvern și, în cele din urmă, propriul președinte. După aceea vine o prezență militară. Exact aceasta este direcția pe care o urmărește Rusia”, a spus Zelenski.

El a adăugat că actuala președintă, Maia Sandu, respectă suveranitatea Ucrainei. Cu toate acestea, o schimbare a forțelor politice în parlamentul R. Moldova ar putea aduce, de asemenea, schimbări în politica țării.

În acest context, Zelenski a menționat autoproclamata republică transnistreană.

„Dacă Transnistria și oamenii care conduc acest teritoriu sunt tăcuți astăzi, este pentru că se tem de noi — au primit semnale clare de la noi la începutul războiului. Din Transnistria s-au tras câteva focuri de armă și au primit un avertisment puternic, motiv pentru care rămân tăcuți. Pe de altă parte, Moldova are în prezent un președinte pro-european. Dar dacă politica Moldovei devine pro-rusă, atunci cei care sunt tăcuți acum ar putea deveni zgomotoși, deoarece câteva mii de soldați rusi sunt staționați acolo”, a spus Zelenski.

Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare. Alegătorii sunt așteptați la cele 2274 secții de votare, dintre care 1973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 de secții pentru locuitorii din stânga Nistrului și 301 secții de votare deschise în afara țării, 4 dintre acestea fiind dedicate votului prin corespondență.