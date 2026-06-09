Zelenski, într-un interviu pentru presa internațională: „Influența politică a Rusiei asupra altor țări este în scădere. Cred că rușii au pierdut R. Moldova”

Președintele Volodimir Zelenski consideră că influența politică a Rusiei asupra altor țări este în scădere, susținând, printre altele, că Federația Rusă și-a pierdut influența în R. Moldova. O declarație în acest sens a fost făcută în cadrul unui interviu pentru publicația The Guardian.

Totodată, șeful statului ucrainean susține că „o Ucraină independentă și liberă este cea mai periculoasă țară pentru Rusia”.

„Influența politică a Rusiei asupra altor țări este în scădere. Azerbaidjanul este independent. Armenia – alegerile (din 7 iunie, n.r.) sunt un mare succes pentru independența Armeniei. Cred, de asemenea, că rușii au pierdut R. Moldova. Desigur, ei nu vor să piardă Ucraina, deoarece o Ucraină independentă și liberă este cea mai mare și, din punct de vedere politic, cea mai periculoasă țară pentru Rusia.

Când Ucraina va adera la Uniunea Europeană, Putin va avea probleme interne cu diferite popoare, în special în Caucaz. Diferite popoare din întreaga Rusie vor începe să pună întrebări”, a declarat Zelenski, conform unui fragment din interviu publicat pe platforma X.

Russian political influence over other countries is decreasing. Azerbaijan – they are independent. Armenia – yesterday's elections became a big success for Armenia’s independence. I also think the Russians lost Moldova. Of course, they don't want to lose Ukraine, because an… pic.twitter.com/LtvERPC3VH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2026

Luni, 8 iunie, Volodimir Zelenski a declarat că a avut o discuție „pozitivă” cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și a lăudat ceea ce a numit disponibilitatea acestora de a lucra la găsirea unei soluții pentru războiul din Ucraina în următoarele săptămâni. „O discuție foarte pozitivă”, a declarat Zelenski pe Telegram, referindu-se la conversația purtată în timpul unei escale în Chișinău.

„Sunt recunoscător pentru disponibilitatea de a acționa cât mai activ posibil încă din săptămânile următoare, pentru a da un impuls diplomației în vederea încetării războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a scris el.

Zelenski se întorcea la Kiev după o serie de discuții purtate la Londra cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei privind modalitățile de a avansa către o soluționare a războiului care durează de peste patru ani. Cei trei lideri au susținut propunerea unei întâlniri între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin pentru a încerca să se ajungă la un armistițiu și au afirmat că Europa va juca un rol în acest sens, scrie Reuters.

Discuțiile mediate de SUA privind conflictul din Ucraina, supravegheate de Witkoff și Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, au fost blocate, Washingtonul concentrându-se asupra conflictului din Iran.

Într-o postare ulterioară pe Telegram, Zelenski a declarat că a vorbit cu președintele francez Emmanuel Macron și a discutat despre conversația sa cu emisarii americani și coordonarea pașilor viitori. El a spus că discuția s-a axat și pe întâlnirile de duminică de la Londra cu Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz.

În comentariile sale de pe Telegram, Zelenski a spus că înțelege că o mare parte din atenția lumii este concentrată asupra Iranului, „dar obiectivul nostru comun privind pacea în Europa se află pe ordinea de zi”.