TRM, în căutarea unui nou șef: A fost lansat concursul pentru funcția de director general

Consiliul de Supraveghere al „Teleradio-Moldova” (TRM) a lansat concursul pentru selectarea unui nou director general al companiei publice de radiodifuziune. Candidații interesați își pot depune dosarele de participare până la 10 iulie, ora 17:00.

Potrivit regulamentului, directorul general va fi desemnat pentru un mandat de șapte ani, fără posibilitatea reînnoirii. Candidații trebuie să aibă cetățenia Republicii Moldova, studii superioare și cel puțin cinci ani de experiență managerială. Totodată, pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să aibă o „reputație ireproșabilă”, să nu fi avut apartenență politică în ultimii doi ani și să nu aibă antecedente penale nestinse.

Dosarul de concurs trebuie să includă, între altele, un proiect managerial privind dezvoltarea companiei pentru următorii șapte ani, precum și declarații și documente care să confirme integritatea și compatibilitatea candidatului cu funcția.

Dosarele de participare pot fi depuse până pe 10 iulie, ora 17:00, la sediul TRM sau în format electronic.

Pe 18 mai, la două zile după finala Eurovision, în contextul în care punctajul oferit de juriul din R. Moldova a creat nemulțumiri în rândul publicului, actualul director general al companiei „Teleradio Moldova”, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia. Vlad Țurcanu a fost numit director al TRM în decembrie 2021.