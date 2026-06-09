Sergiu Caraman, reales pentru un al doilea mandat de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Sergiu Caraman a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 10 iulie, pentru un termen de doi ani. Concursul s-a desfășurat în cadrul ședinței CSM din 9 iunie. Candidatura sa a fost susținută de 8 membri ai consiliului.

Contracandidata lui Sergiu Caraman a fost Aliona Miron, candidatura ei fiind înaintată de membra CSM Livia Mitrofan.

În discursul său, Aliona Miron a fost critică față de rezultatele lui Caraman din mandatul său.

„Nu este vorba de un atac la persoană, dar sunt lucruri pe care vreau să pun accentul. În momentul în care mi-am înaintat candidatura, nu am reieșit din documentele de politici ale CSM, dar am reieșit strict din atribuțiile președintelui. Mi se pare că noi, ca instituție șchiopătăm la anume prevederi, și anume coordonarea activității Consiliului și reprezentarea autorităților publice. Probabil, șchiopătăm la dialogul instituținal cu reprezentanții puterii legislative și executive și privesc acest lucru prin perspectiva nu doar a proiectelor de lege, dar și a întrunirilor pe care ar trebui să le avem mai des și să discutăm despre acele probleme semnalate de judecători. M-am uitat la acele obiective pe care ni le-am propus cu doi ani în urmă și-mi dau seama că noi nu am reușit să le realizăm, dar nu înseamnă că aceste lucruri nu ar fi corectate. Acum nu vorbim despre activitatea întregului Consiliu, dar doar despre atribuțiile președintelui pe care le are. Eu în calitate de președinte îmi propun să fiu mai aproape de corpul judecătoresc, să ascult problemele reale cu care se confruntă judecătorul, (…) tocmai de aceea consider că președintele CSM trebuie să rămână conectat la realitățile sistemul și la nevoile care zi de zi înfăptuiesc justiția”, a declarat Aliona Miron.

În replică, Caraman a admis că în perioada mandatului său „nu a fost totul perfect”.

„Eu recunosc că în această perioadă nu a fost totul perfect, dar ce trebuie să luăm în calcul este că atunci când am preluat mandatul, situația era una deloc simplă, erau perioade foarte dificile pentru sistemul judecătoresc și pentru CSM. Au existat anumite plecări de la secretariatul CSM, nu este nimic nou că avem o problemă cu resursa umană, atât în sistemul judecătoresc, cât și în CSM, ceea ce am reușit să facem în această perioadă este că am reconstruit o echipă, am îmbunătățit climatul intern, am obținut rezultate care CSM nu le-a avut niciodată”, a declarat Sergiu Caraman.

Într-un final, candidatura Alionei Miron a acumulat doar 4 voturi, iar a lui Sergiu Caraman – 8.

Sergiu Caraman este judecător din anul 2012. A activat la Soroca, iar din 2018 este judecător la Criuleni. Anterior a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, actualul Centrul Național Anticorupție.

Sergiu Caraman a deținut interimatul funcției de președinte al CSM până când, în 2023, nu a câștigat concursul pentru funcția de președinte al Consiliului.

Caraman a promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting pe 29 decembrie 2022. În timpul audierilor acesta a fost întrebat despre nedeclararea conturilor bancare ale soției în modul stabilit de legislație.

Comisia a stabilit că judecătorul și soția lui s-au căsătorit în septembrie 2014, iar în 2014 și 2015 soția acestuia deținea trei conturi bancare, pe care Caraman nu le-a indicat în declarațiile sale de avere depuse în acei ani. „Candidatul a oferit răspunsuri detaliate cu privire la conturile bancare ale soției sale, atât în cadrul procedurii scrise, cât și în cadrul audierilor. După examinarea extraselor de cont de pe aceste conturi bancare furnizate de candidat, Comisia a putut stabili atât natura, cât și nivelul fluxurilor financiare în conturile bancare ale soției candidatului. Comisia nu a constatat tranzacții bancare suspecte sau dubioase, surse de mijloace financiare nedeclarate sau alte conturi bancare aparținând candidatului sau soției sale care au făcut obiectul declarării”, au stabilit anterior membrii Comisiei.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales prin vot secret, pentru o perioadă de doi ani, cu votul majorității membrilor Consiliului și își exercită activitatea pe bază permanentă. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii nu poate fi reales.