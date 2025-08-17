Zelenski, despre aderarea la UE: „Nu poate exista nicio divizare între Ucraina și Moldova”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut o postare pe X prin care spune că divizarea R. Moldova și a Ucrainei în procesul de aderare la Uniunea Europeană ar fi „pur și simplu o mișcare foarte proastă”. Mesajul vine în urma vizitei lui la Bruxelles, pentru o întâlnire cu mai mulți lideri europeni.

Potrivit lui Volodimir Zelenski „președintele Trump și Putin văd lucrurile în același fel”, referindu-se la aderarea Ucrainei la UE ca parte a garanției de securitate.

„Considerăm că aderarea la UE face parte din garanțiile de securitate. Președintele Trump a spus că America și Putin văd lucrurile în același fel. Așa că am vorbit despre negocierile de aderare la UE. Nu poate exista nicio divizare între Ucraina și Moldova – aceasta ar fi pur și simplu o mișcare foarte proastă”, a scris Zelenski pe X.

R. Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană înaintea Ucrainei – Ziarul de Gardă

Moldova ar putea concura înaintea Ucrainei în obținerea unui sprijin pentru statutul de membru al UE. Această mișcare ar fi un impuls major pentru forțele pro-UE care concurează pentru alegerile din septembrie — dar riscă să deranjeze Kievul, scrie POLITICO.

UE are în vedere acordarea unui pas important către R. Moldova în eforturile sale de a adera la acele 27 de state membre înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie ― plasând-o astfel pentru prima dată înaintea Ucrainei.

Conform scenariului studiat de oficialii UE, țările europene ar urma să voteze deschiderea unui prim „grup de negocieri” pentru Moldova – un pas juridic cheie pe calea către aderare – la începutul lunii viitoare, după o reuniune a miniștrilor UE, potrivit a trei diplomați și a unui oficial UE.