Zeci de primari din Franța, membri ai partidului lui Marine Le Pen, dau jos steagul UE de pe instituții: „Faceți loc pentru drapelul francez”

Partidul de extremă dreapta Adunarea Națională (RN), condus de Marine Le Pen, câștigă teren în Franța înaintea alegerilor prezidențiale din 2027, potrivit publicației franceze France24.



În alegerile municipale din martie 2026, RN a obținut victorii în mai multe orașe mici și mijlocii, deși nu a reușit să câștige în marile centre urbane. Noii primari de extremă dreapta au început să înlăture drapelele Uniunii Europene de pe fațadele primăriilor.

„La revedere drapele europene de pe primărie! Faceți loc drapelelor franceze”, a declarat Christophe Barthes, primarul orașului Carcassonne, pe platforma X, duminică. El a publicat imagini în care apare personal înlăturând steagul european, lăsând doar tricolorul francez și drapelul regiunii Occitania.

Noii primari Bryan Masson, din stațiunea Cagnes-sur-Mer de lângă Nisa, și Anthony Garenaux-Glinkowski, din orașul Harnes din nordul Franței, au urmat exemplul. Garenaux-Glinkowski a îndepărtat, de asemenea, steagul Ucrainei, arborat ca simbol de solidaritate după invazia rusă din 2022.



Ministrul francez al Afacerilor Europene, Benjamin Haddad, a condamnat aceste acțiuni, numindu-le „populism”.

„Vor refuza și fondurile europene primite de agricultorii, întreprinderile noastre pentru reindustrializare și regiunile noastre? Vor returna indemnizațiile de la Parlamentul European?”, a întrebat Haddad într-o declarație pentru AFP.

„Acesta este un populism care arată că RN nu s-a schimbat”, a adăugat Haddad.

Conform legislației franceze, drapelul Uniunii Europene nu este obligatoriu pe fațadele primăriilor, cu excepția zilei de 9 mai, Ziua Europei. Oficialii partidului lui Marine Le Pen au justificat îndepărtarea simbolului european ca o reafirmare a identității naționale.

În 2022, autoritățile franceze au eliminat temporar un steag UE amplasat pe Arcul de Triumf din Paris, după ce opoziția de dreapta l-a acuzat pe președintele Emmanuel Macron de „ștergerea” identității franceze.

