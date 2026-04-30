Zeci de moldoveni, vizați zilnic de fraude telefonice. Avertismentul Serviciului 112

Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 atenționează cetățenii cu privire la creșterea numărului de tentative de fraudă telefonică înregistrate în ultima perioadă. În ultimele trei zile, în intervalul 27 – 29 aprilie 2026, au fost înregistrate 385 de apeluri din partea cetățenilor care au fost vizați de diverse scheme de escrocherie.

Potrivit Serviciului 112, escrocii se prezintă frecvent drept reprezentanți ai băncilor, ai instituțiilor publice sau pretind că acționează în numele unor rude ori membri ai familiei.

„Aceștia invocă situații false precum premii inexistente, credite contractate, tranzacții suspecte, accidente sau alte urgențe menite să inducă panică și să determine victimele să divulge date personale sau să transfere bani”, a precizat Serviciul.

Instituția îndeamnă cetățenii să nu ofere niciodată prin telefon datele personale din buletinul de identitate sau alte acte, datele cardului bancar, codurile PIN, parolele sau codurile de confirmare primite prin SMS.

„În cazul în care primiți un apel suspect, întrerupeți imediat convorbirea, verificați informația contactând direct ruda, banca sau instituția vizată, sesizați Poliția și apelați numărul 112 doar în situații reale de urgență.”

Autoritățile recomandă cetățenilor să manifeste prudență și vigilență sporită. „Informarea corectă și reacția rapidă rămân cele mai eficiente metode de prevenire a fraudelor și de protejare a datelor personale.”