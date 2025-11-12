ZdG, printre finaliștii concursului Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediţia 2025

Ziarul de Gardă, printre finaliștii concursului pentru Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediţia 2025. În finala concursului au mai intrat două instituții mass-media și patru jurnaliști din cei 21 de candidați nominalizați, anunță miercuri, 12 noiembrie, Consiliul de Presă.

Câștigătorul Premiului va fi anunțat la Forumul Mass-Media 2025 care va avea loc pe 8 și 9 decembrie la Chișinău. Ziarul de Gardă a câștigat acest premiu în 2017.

Finaliștii concursului au fost selectați după o procedură de vot din câteva etape, în cadrul cărora au votat publicul, experții și membrii Consiliului de Experți și Experte.

Potrivit Consiliului de Presă, în perioada 17 octombrie – 10 noiembrie 2025, publicul a avut posibilitatea să voteze pe platforma online Mediaforum.md pentru cele 12 instituții mass-media și cei 9 jurnaliști și jurnaliste, nominalizați în acest an.

Finaliștii au fost stabiliți prin totalizarea cumulativă a locurilor în clasament, oferite de către public, pe de o parte, şi de către experţi, pe de altă parte. Potrivit Regulamentului concursului, la totalizarea cumulativă a punctajului candidaților, 75% îl constituie votul comun al experților și membrilor Consiliului de Experți și Experte, iar 25% – votul publicului.

Lista finaliștilor (în ordinea poziției în clasamentul cumulativ):

Ziarul de Gardă ;

; Viorica Tătaru (TV8) ;

; Renata Lupăcescu (Studio-L, Căușeni) ;

; Valeria Vițu (Radio France Internationale România) ;

; Anatol Golea (TV8) ;

; Studio L, Căușeni ;

; Europa Liberă Moldova.

Astfel, la următoarea etapă va avea loc o evaluare suplimentară a finaliștilor concursului, iar în cadrul unei ședințe speciale închise, Consiliul de Experți și Experte va decide cine va fi declarat laureat al Premiului Național de Etică şi Deontologie jurnalistică 2025.

În anii precedenţi, câştigători ai Premiului Național de Etică şi Deontologie jurnalistică au fost: postul de radio Europa Liberă Moldova (2015), portalul Anticoruptie.md (2016), săptămânalul Ziarul de Gardă (2017), săptămânalul SP din Bălți (2018), departamentul de știri al postului de televiziune TV8 (2019), portalul Newsmaker.md (2020), portalul Moldova.org (2021), RISE Moldova (2022), portalul Nokta.md (2023), portalul Agora.md (2024).

Premiul Naţional de Etică şi Deontologie jurnalistică a fost instituit de Consiliul de Presă din R. Moldova în anul 2015 în scopul promovării jurnalismului etic și pentru recunoașterea meritelor profesioniștilor media în acest domeniu. Câştigătorul este desemnat anual în rezultatul unui concurs din mai multe etape, desfășurate conform unui regulament special.