ZdG, nominalizat la Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediţia 2025. 12 instituții mass-media și 9 jurnaliști au rămas în competiție 

Ziarul de Gardă a fost nominalizat la Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediţia 2025, alături de alte 11 instituții media și 9 jurnaliști. Candidaturile au fost selectate de Consiliul de Presă din cele 29 de propuneri care au fost transmise până la data de 15 octombrie. Până pe 10 noiembrie, candidații vor fi evaluați de către public prin intermediul platformei online Mediaforum.md, dar și de către un grup de experți constituit de Consiliul de Presă.

Decizia finală va fi luată de membrii Consiliului de Experți și Experte, iar Premiul va fi înmânat la Forumul Mass-Media 2025 care va avea loc la 8-9 decembrie 2025. Ziarul de Gardă a câștigat acest premiu în 2017.

Consiliul de Presă a anunțat luni, 20 octombrie, etapa a doua a concursului pentru Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediţia 2025. La concurs au fost admise 12 redacții și 9 jurnaliști, iar publicul poate vota pentru candidații preferați pe platforma online www.Mediaforum.md. Votul publicului are un caracter de recomandare, decizia finală urmând să fie adoptată de Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile și autosesizările privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din R. Moldova, notează Consiliul de Presă, într-un comunicat.

La prima etapă a concursului, redacțiile din R. Moldova s-au putut autopropune pentru acest Premiu, dar au putut nominaliza și candidaturile unor colaboratori ai redacției. Dreptul de a propune candidaturi l-au avut și consumatorii de media, instituțiile, organizațiile, companiile, asociațiile obștești, și un grup de experți constituit în acest scop.

Consiliul de Presă a examinat cele 29 de propuneri transmise până la 15 octombrie 2025 și a admis la concurs 12 instituții mass-media și 9 jurnaliști, după cum urmează (în ordine alfabetică):



Redacții –

Jurnaliști/jurnaliste –

Lilia Buracovschi (grupul Realitatea)

Victor Gaideek (Nordnews.md)

Anatol Golea (TV8)

Renata Lupacescu (Studio-L)

Mădălin Necșuțu (TVR)

Ion Preașcă (Mold-street.com)

Viorica Tataru (TV8)

Lucia Vieru (Moldova 1)

Valeria Vițu (Radio France Internationale)



Conform Regulamentului concursului, până la 10 noiembrie 2025, candidații vor fi evaluați de către public prin intermediul platformei online Mediaforum.md. Astfel, vizitatorii platformei pot acorda cel mult 10 puncte pe săptămână de pe un singur cont în rețelele de socializare pentru cel mult 3 candidați, după algoritmul 4 – 3 – 2 – 1. În aceeași perioadă, candidații vor fi evaluați de către un grup de experți constituit de Consiliul de Presă, care la fel vor acorda până la 10 puncte, în funcție de aprecierea calității jurnalismului și respectării normelor deontologice și aplicând criteriile stabilite în Regulamentul concursului.

Consumatorii de informații pot acorda puncte candidaţilor preferaţi, activând bannerul „Votează online!” de pe pagina web Mediaforum.md, link direct AICI. La ultima etapă a concursului va fi totalizat punctajul cumulativ al candidaților, în care 25% îl va constitui votul public, iar 75% – votul experților. Decizia finală va fi luată de membrii Consiliului de Experți și Experte, iar Premiul va fi înmânat la Forumul Mass-Media 2025 care va avea loc la 8-9 decembrie 2025.



Membrii Consiliului de Experți și Experte care reprezintă sau sunt angajaţi ai instituţiilor mass-media candidate la Premiu, sau sunt în orice altă situație de conflict de interese cu candidații, nu vor participa în procesul de evaluare a candidaţilor şi la luarea deciziei finale privind desemnarea câștigătorului Premiului. Laureații Premiului nu pot participa la concurs timp de cinci ani din anul când au câştigat Premiul.

În anii precedenţi, câştigători ai Premiului Național de Etică şi Deontologie jurnalistică au fost: postul de radio Europa Liberă Moldova (2015), portalul Anticoruptie.md (2016), săptămânalul Ziarul de Gardă (2017), săptămânalul SP din Bălți (2018), departamentul de știri al postului de televiziune TV8 (2019), portalul Newsmaker.md (2020), portalul Moldova.org (2021), RISE Moldova (2022), portalul Nokta.md (2023), portalul Agora.md (2024).

Premiul Naţional de Etică şi Deontologie jurnalistică a fost instituit de Consiliul de Presă din Republica Moldova în anul 2015 în scopul promovării jurnalismului etic și pentru recunoașterea meritelor profesioniștilor media în acest domeniu. Câştigătorul este desemnat anual în rezultatul unui concurs din mai multe etape, desfășurate conform unui regulament special.