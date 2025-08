Zbor FlyOne Verona – Chișinău, întârziat cu aproape 6 ore, fără explicații. Ce drepturi au pasagerii atunci când li s-a anulat zborul

Zborul FlyOne de pe ruta Verona – Chișinău, programat să aterizeze vineri seara, 1 august, a ajuns cu aproape 6 ore întârziere. Irina Mânzat, o pasageră a acestui zbor, povestește pentru ZdG cum au decurs orele de așteptare și ce explicații au primit călătorii.

Pe 1 august, pe Aeroportul din Chișinău, la ora 23:50, ar fi trebuit să aterizeze avionul din cursa Verona – Chișinău al companiei FlyOne. Avionul însă a aterizat la ora 05:51, cu o întârziere de aproape 6 ore, iar pasagerii nu au primit nicio explicație de la reprezentanții companiei de zbor. Despre acestea ne-a relatat Irina Mânzat, pasageră a zborului.

„Vineri, pe 1 august, pot spune că am petrecut noaptea în aeroport. Oamenii se întorc acasă o data în an, în schimb eu care deja am înțeles ce mă așteaptă, nu pot să vă redau ce simțeam. De obicei citesc, aseară nici asta nu am putut face.