WSJ: Administrația Trump face presiuni asupra Ucrainei să recunoască anexarea Crimeei și a teritoriilor din sud ocupate

Administrația Trump face presiuni asupra Ucrainei să recunoască anexarea Crimeei și a teritoriilor din sud ocupate, ca fiind parte din Rusia, pentru a obține la schimb o încetare mai lungă a focului. Ieri, 20 aprilie, președintele american a spus că speră la o înțelegere între Rusia și Ucraina chiar în această săptămână, scrie Wall Street Journal (WSJ).

Sursa citată scrie că săptămâna trecută, administrația americană le-a prezentat europenilor și Ucrainei, în întâlnirea de la Paris, un draft de acord între Rusia și Ucraina ce prevede recunoașterea anexării Crimeei de către Rusia, dar și blocarea aderării Ucrainei la NATO, americanii urmând să meargă apoi cu aceste propuneri către Moscova, pentru a obține o încetare de durată a războiului.

„Ucraina este sub presiune să răspundă săptămâna aceasta la o serie de idei ample ale Administrației Trump despre acordarea unor ample concesii Rusiei, pentru a pune capăt războiului. SUA ar urma să recunoască anexarea Crimeei de către Rusia (invadată în 2014) și să declare că Ucraina nu va adera niciodată la NATO. (…) O altă idee a SUA ar fi desemnarea teritoriului din jurul centralei nucleare Zaporijie (cea mai mare din Europa, acum oprită, sub control rusesc) ca teritoriu neutru sub control american”, scrie WSJ, care precizează că nu a avut acces la documentul transmis de americani ucrainenilor și aliaților europeni, ci doar la relatările unor oficiali care au văzut acest document.

WSJ relatatează că avantajul acestui plan ar fi, potrivit acelorași surse, că el nu propune o plafonare a numărului de soldați ucraineni și nici nu exclud sprijinul militar occidental pentru Kiev sau desfășurarea de trupe europene acolo, așa cum vrea Moscova. Totuși, americanii nu le vor cere rușilor să se retragă nici din regiunile ucrainene ocupate.