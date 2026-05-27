Watchdog: Scamafonie mobilă. Frauda telefonică ca industrie regională

În 2024, utilizatorii de telefonie mobilă din R. Moldova au recepționat aproximativ 2,4 milioane de apeluri frauduloase, în creștere cu 149,5% față de 2023, date raportate de operatori către Agenția Națională de Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. În 2025, Inspectoratul General al Poliției a înregistrat oficial 1760 de cazuri de fraudă online, cu 59% mai mult decât în 2024, cu prejudicii de 211 milioane de lei față de 73 de milioane în anul anterior, aproape triple într-un singur an, scrie Comunicatea Watchdog.

Sursa citată notează că Milton Group a operat simultan din Israel, Kyiv și Londra. Fondatorul său, David Kezerashvili, este un fost ministru al apărării georgian. Pe 9 decembrie 2024, FSB (Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse) a percheziționat un birou al companiei din Moscova și a arestat 11 angajați și manageri, inclusiv un conducător al rețelei, cetățean israeliano-ucrainean. Dar, David Kezerashvili, pentru care Rusia emite un mandat anterior, nu a fost reținut, se afla în Londra. Co-conducătorul D. Todua, cetățean israeliano-georgian, nu a fost prins nici el. The Moscow Times și The Record au documentat detaliile, cu rezerva că afirmațiile FSB nu au putut fi verificate independent, precizează Watchdog.

„Industria înșelătoriei telefonice s-a construit pe rețelele rusești ale anilor 1990 și 2000. CarderPlanet, unul dintre primele forumuri majore de fraudă bancară electronică, a apărut la Odesa în 2001, administrat de vorbitori de rusă, cu rețele de distribuție și spălare de bani concentrate în Moscova și Sankt-Petersburg. Victimele primare vorbeau tot rusă. Capitalul acumulat a construit infrastructura care funcționează și azi”, potrivit sursei citate.

Sursa: Watchdog

Watchdog scrie că Rusia este astăzi și cel mai mare furnizor și cel mai mare consumator al industriei pe care a construit-o. FSB a raportat în 2024 pierderi de 170 de miliarde de ruble cauzate de frauda telefonică. Ministerul de Interne al Federației Ruse a citat 200 de miliarde. Sberbank, cea mai mare bancă de stat rusă, a estimat 295 de miliarde. Cifrele provin din surse cu interese diferite și nu pot fi verificate independent; diferența reflectă metodologii diferite. Poliția rusă a înregistrat oficial peste 640.000 de dosare penale pentru fraudă telefonică în același an.

