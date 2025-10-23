Reprezentanții Lukoil-Moldova, solicitați de către ANRE să dea explicații, după anunțul despre sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești

După ce SUA au impus sancțiuni companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că „analizează”, împreună cu alte autorități de stat responsabile, „modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din R. Moldova”.

Conform unui comunicat de presă, marți, 23 octombrie, conducerea ANRE a „invitat în regim operativ” reprezentanții companiei Lukoil-Moldova, „pentru a clarifica aspecte ce vizează situația actuală la nivel organizațional a companiei și acțiunile care urmează a fi întreprinse în continuare în noul context internațional”.

„În calitatea sa de autoritate care promovează politica unitară a statului pe piața produselor petroliere, ANRE monitorizează cu atenție evoluțiile internaționale și va întreprinde întregul set de măsuri disponibile, în limitele competențelor legale, pentru a asigura în continuare predictibilitatea, stabilitatea și securitatea aprovizionării statului cu produse petroliere”, a comunicat instituția.

SUA au impus miercuri, 22 octombrie, noi sancțiuni companiilor petroliere ruse ca urmare a lipsei unui „angajament serios” al Rusiei față de un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, anunță printr-un comunicat Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

Astfel, sancțiunile vizează cele mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil. Potrivit OFAC, Rosneft este o companie energetică, specializată în explorarea, extracția, producția, rafinarea, transportul și vânzarea de petrol, gaze naturale și produse petroliere. Lukoil se ocupă de explorarea, producția, rafinarea, comercializarea și distribuția de petrol și gaze în Rusia și la nivel internațional.

De asemenea, OFAC sancționează și o serie de filiale Rosneft și Lukoil cu sediul în Rusia. Toate filialele deținute în proporție de 50% sau mai mult, direct sau indirect, de Rosneft și Lukoil sunt blocate în temeiul EO 14024.

Conform OFAC, toate proprietățile și interesele asupra companiilor sunt blocate, iar care se află în Statele Unite sau în posesia persoanelor americane, de asemenea, sunt blocate și trebuie raportate către OFAC.

Încălcările sancțiunilor SUA pot duce la impunerea de sancțiuni civile sau penale persoanelor din SUA și străine. Totodată, instituțiile financiare și alte persoane pot risca să fie expuse la sancțiuni pentru implicarea în anumite tranzacții sau activități cu persoane desemnate sau blocate în alt mod.

„Noile sancțiuni sporesc presiunea asupra sectorului energetic al Rusiei și degradează capacitatea Kremlinului de a strânge venituri pentru mașina sa de război și de a sprijini economia sa slăbită. Statele Unite vor continua să pledeze pentru o soluționare pașnică a războiului, iar o pace permanentă depinde în întregime de disponibilitatea Rusiei de a negocia cu bună-credință”, se arat în comunicat.

În declarațiile făcute în Biroul Oval, Trump a explicat că „a simțit că era momentul” pentru sancțiuni, menționând că „a așteptat mult timp” pentru a le impune. Totuși, președintele SUA a spus că speră „să nu dureze mult”, deoarece războiul se va termina.