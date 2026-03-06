Donald Trump a declarat că nu ar putea exista un acord cu Iranul până la „predarea necondiționată” a țării

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut vineri, 6 martie, „predarea necondiționată” a Iranului, la o săptămână de la începutul războiului lansat alături de Israel. Trump a făcut aceste remarci pe rețelele de socializare la doar câteva ore după ce președintele Iranului a anunțat că țări nespecificate au început eforturile de mediere, acesta fiind unul dintre primele semnale ale oricărei inițiative diplomatice de a pune capăt conflictului, scrie Reuters.

„Nu va exista nicio înțelegere cu Iranul cu excepția predării necondiționate! După aceasta și după alegerea unui lider mare și acceptabil, noi și mulți dintre aliații și partenerii noștri minunați și foarte curajoși vom lucra neobosit pentru a readuce Iranul din pragul distrugerii, făcându-l mai mare, mai bun și mai puternic din punct de vedere economic ca niciodată”, a scris Trump.

Joi, 5 martie, Trump a declarat pentru Reuters într-un interviu telefonic că cere dreptul de a ajuta la alegerea noului lider suprem al Iranului, care să-l înlocuiască pe ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului.

Israelul a bombardat pe 6 martie capitala libaneză Beirut, după ce a ordonat o evacuare fără precedent a întregii suburbii sudice a orașului, într-o extindere majoră a războiului. De asemenea, a lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, afirmând că 50 dintre avioanele sale de război au lovit un buncăr aflat sub complexul distrus al lui Khamenei din Teheran, încă folosit de conducerea Iranului după ce a fost ucis.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a postat pe X: „Unele țări au început eforturi de mediere”. Nu a identificat țările și nici nu a oferit alte detalii.

„Să fim clari: suntem dedicați păcii durabile în regiune, dar nu avem nici cea mai mică ezitare în a apăra demnitatea și autoritatea țării noastre. Medierea ar trebui să se adreseze celor care au subestimat poporul iranian și au declanșat acest conflict”, a adăugat el.

În sistemul iranian, președintele este subordonat liderului suprem, dar Pezeshkian face acum parte dintr-un grup care a preluat atribuțiile lui Khamenei.