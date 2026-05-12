Procedura de obținere a permisiunii de reutilare a vehiculelor, simplificată

Inspectoratul Național de Securitate Publică a anunțat despre simplificarea procedurii de obținere a permisiunii de reutilare a vehiculelor. A fost exclusă obligativitatea prezentării unității de transport spre verificare în cadrul procedurii de depunere a cererii pentru perfectarea actului de reutilare.

Cererea poate fi expediată la adresa electronică a instituției: [email protected]

Suplimentar, la cerere vor fi anexate:

  • copia actului de identitate al proprietarului; 
  • copia certificatului de înmatriculare; 
  • procura după caz; 
  • confirmarea achitării taxei de stat în valoare de 270 de lei (achitarea poate fi efectuată prin intermediul terminalelor mobile sau la orice instituție bancară); 
  • pentru persoanele juridice se va anexa suplimentar extrasul din registrul de stat al persoanei juridice.

Actul de reutilare va fi eliberat proprietarului sau reprezentantului legal, cu prezentarea în original a actelor anexate la cererea depusă inițial.

