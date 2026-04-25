Vreme puțin mai caldă și cer variabil: prognoza meteo pentru sâmbătă, 25 aprilie

Sâmbătă, 25 aprilie, ne așteaptă cer variabil în toată țara. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) vremea se încălzește cu aproximativ 2 °C comparativ cu temperaturile de vineri, 24 aprilie.

În regiunea de centru, temperaturile vor oscila între minime de 4-5°C noaptea și maxime de 17-18°C ziua, cu un vânt slab din vest de aproximativ 9 km/h și o umiditate a aerului de 70%.

În nord, valorile termice vor fi puțin mai scăzute, cu minime de 2-3°C noaptea și temperatura maximă ziua de 15°C, în condiții similare de vânt din vest, de 9 km/h, și o umiditate de 65%.

În sud, vremea va fi un pic mai caldă. Noaptea vom avea temperaturi cuprinse între 6-7°C. Ziua termometrele vor indicate valori de 19-20°C. Se așteaotă același regim de vânt din vest de 9 km/h și o umiditate de 65%.