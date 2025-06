VOX Voluntariatul politic de la 15 ani: pro sau contra?

Comisia Electorală Centrală (CEC) a propus noi modificări în Codul Electoral, printre care și permisiunea practicării voluntariatului electoral de la 15 ani. În urma discuțiilor însă, CEC și-a retras inițiativa. Totuși, în contextul în care legea nu reglementează până în prezent voluntariatul politic, subiectul rămâne încă deschis. Este relevant ca tinerii să înceapă a face voluntariat politic de la 15 ani? Nu ar prezenta acest fapt un pericol de manipulare sau folosire a acestora pentru promovarea ideilor actorilor politici?

Pavel Postica, membru CEC

Legea cu privire la tineret spune că tinerii sunt persoanele care au vârsta de la 14 ani. Codul Muncii permite angajarea tinerilor parțial, chiar dacă nu au împlinit vârsta de 18 ani. La fel, partidele politice primesc alocații de la bugetul de stat pentru implicarea tinerilor în procesul politic și electoral. Și nu în ultimul rând, prin faptul că excludem tinerii din procesul de informare politică până la 18 ani, nu putem cere de la tineri, odată cu atingerea majoratului, să se implice foarte activ în procesul politic prin participarea la vot. În majoritatea țărilor lumii, în special în UE, organizațiile de tineret ale partidelor politice sunt active în procesul politic și, în acest fel, rata de participare a tinerilor este destul de mare. Prin ceea ce avem noi acum, blocăm activitatea tinerilor în procesul politic și, în acest fel, are de suferit rata de participare (la vot, n.r.). Noi avem foarte multe situații când anumite lucruri sunt interzise, dar ele oricum se întâmplă. Și faptul că noi interzicem la această etapă implicarea tinerilor în procesul politic și electoral, nu înseamnă că nu s-au întâmplat astfel de fapte.

Dan Perciun, ministrul Educației

Sunt foarte multe țări în care tinerii votează de la 16 ani, în special în alegerile locale. Din punctul nostru de vedere, n-ar fi o problemă să fie implicați tinerii de 15-16 ani și să dezvolte această conștiință civică și politică. (…) Poate este prematur să coborâm vârsta începând cu care tinerii pot vota, dar nu văd neapărat o problemă să existe o implicare în activități politice a celor care au 16 ani și mai mult, fiind deja la o etapă în viață când se interesează de ceea ce se întâmplă în jurul lor și, cu siguranță, au aceste discuții și în instituția de învățământ, și în familie.

Cristian Vizir, Președintele Consiliului Național al Tineretului din Moldova (CNTM)

Noi încurajăm activitatea tinerilor și am dori ca tinerii să aibă dreptul de vot și de la vârsta de 16 ani, doar că trebuie să ne asigurăm că nu sunt cazuri în care tinerii sunt implicați fără voia lor, pentru că am văzut la alegerile locale din Chișinău din 2023 că foarte mulți minori erau implicați în distribuirea de materiale informative și mulți dintre ei erau beneficiari ai diferitor centre de tineret. Noi nu credem că această implicare a tinerilor era cumva motivată sau că ei singuri au venit și au solicitat acest fapt. Sunt partide politice care ar putea oferi diferite programe de formare pentru tineri și în așa fel am putea stimula și implicarea politică și civică a tinerilor, dar nicidecum nu vrem ca tinerii să fie, de exemplu, implicați în activități fără voia lor. (…) Mai ales acum, când suntem în campanie electorală și avem foarte multe partide, iar resursele umane sunt foarte puține, ne dăm seama că sunt foarte mulți tineri implicați. Ne dăm seama, din ce am văzut și la referendum, că ei sunt achitați.

Marcela Nistor, deputată PAS

Eu observ o implicare activă a tinerilor. Dacă o să fie această dorință și nevoie exprimată din partea tinerilor, o voi susține. Eu cred că trebuie de analizat foarte atent. Uneori, legalizările duc la mai puțin spațiu de manipulare și exploatare. Legalizarea voluntariatului politic ar aduce un cadru mult mai clar și atunci ar fi un risc mai mic de a manipula, de a folosi sau exploata munca persoanelor tinere. Depinde deja de reglementările care vor fi introduse.