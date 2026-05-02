Volodimir Zelenski anunță reforme în armată: salarii de până la 400 de mii de hrivne pe front (7400 – 7700 de euro)

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat o reformă în armată, ale cărei prime rezultate se vor vedea în iunie. Una dintre schimbările importante se referă la creșterea salariilor personalului militar și introducerea unor contracte lunare speciale pentru infanteriști, cu plăți de la 250 de mii la 400 de mii de grivne (4857-7770 de euro).

Este o mărire substanțială față ce bonusurile actuale, care încep de la 3300 de euro pentru un soldat care luptă pe front timp de o lună împotriva Rusiei.

Crește și salariul minim în armată, de la 20 de mii de grivne (390 de euro) la 30 de mii de grivne (580 de euro). Este vorba de personalul necombatant.



Demobilizarea treptată, inclusă în reforma din Armata ucraineană

Totodată, Zelenski vorbește și despre demobilizarea treptată, ca urmare a modificării în ceea ce privește dotarea unităților și tehnologizare avasată. Asta ar permite „eliberarea treptată a personalului mobilizat.”

În prezent, aproape toți noii recruți sunt deja mobilizați, iar mulți ucraineni consideră că acest sistem este „nedrept, corupt și ineficient”.

Postarea lui Volodimir Zelenski:

„Lansăm o reformă a armatei. Pe parcursul lunii aprilie s-au stabilit principalele aspecte ale reformei – comanda militară și Guvernul au definit cadrul schimbărilor. Acum, în luna mai, vor fi stabilite toate detaliile esențiale. În iunie va începe reforma, iar primele rezultate trebuie să fie deja vizibile încă din luna iunie, în special în ceea ce privește sprijinul financiar acordat soldaților, sergenților și comandanților Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

În primul rând, am stabilit ca obiectiv creșterea semnificativă a salariilor pe baza principiului echității. Mai precis, misiunile de luptă pe linia frontului, experiența reală de luptă și de conducere, precum și eficiența militarului trebuie să garanteze o remunerație mai mare. Nivelul minim trebuie să fie de cel puțin 30 de mii de grivne pentru posturile care nu implică luptă. Pentru posturile de luptă, acesta ar trebui să fie de câteva ori mai mare. Pentru comandanții, sergenții care luptă și ofițerii ucraineni, salariile trebuie să fie demne și semnificativ mai mari.





În al doilea rând, o atenție specială pentru infanterie. Un soldat de infanterie ucrainean care apără linia frontului trebuie să simtă că statul nostru îl respectă cu adevărat. Am dispus introducerea unor contracte speciale destinate exclusiv infanteriei noastre, cu plăți cuprinse între 250 de mii și 400 de mii de grivne, în funcție de îndeplinirea misiunilor de luptă.

În al treilea rând, se vor modifica abordările privind completarea efectivelor unităților noastre și gestionarea personalului. Am dispus consolidarea sistemului de contracte din cadrul Forțelor de Apărare, astfel încât, prin extinderea componentei contractuale, să se asigure durate de serviciu definite și, începând chiar din acest an, să devină posibilă o eliberare treptată din serviciu pentru cei care au fost mobilizați anterior, pe baza unor criterii clare legate de vechime.

Am dat dispoziții comandamentului militar și ministrului Apărării din Ucraina să discute punerea în aplicare a reformei cu comandanții noștri de luptă și să țină seama de propunerile acestora în lucrările privind detaliile reformei. Săptămâna viitoare, aștept un raport privind măsurile concrete de punere în aplicare a reformei, inclusiv calendarul pentru majorarea plăților începând din iunie și sistemul de contracte actualizate”.

Ucraina analiza deja din 2024 un proiect de lege pentru o reformă radicală a procesului de mobilizare. Printre altele, exista atunci propunerea de a se permite demobilizarea soldaților care își îndepliniseră serviciul militar timp de 36 de luni consecutive. Însă dispoziția privind demobilizarea a fost eliminată înainte de a doua lectură din Rada Supremă (Parlamentul Ucrainei).