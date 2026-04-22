Vladimir Plahotniuc își va afla astăzi sentința. Inculpatul a refuzat să fie escortat din Penitenciarul nr. 13

Vladimir Plahotniuc își va afla astăzi, 22 aprilie 2026, sentința în singurul dosar pe numele său ajuns în judecată, în care este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Potrivit unor informații consultate de Ziarul de Gardă, inculpatul a refuzat să fie escortat din Penitenciarul nr. 13 în fața instanței.

Singura cauză de învinuire a lui Plahotniuc, ajunsă pe masa magistraților

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în decembrie 2021, la doi ani și jumătate de la fuga din țară, Plahotniuc a fost pus sub învinuire în dosarul „Frauda bancară”. În august 2022, acuzatorii de stat au disjuns un episod în privința oligarhului pentru a-l expedia în judecată.

Cauza penală însă a ajuns în instanță mult mai târziu, în iulie 2023, pentru că Plahotniuc era de negăsit. Trimiterea dosarului în judecată a fost posibilă abia după operarea modificărilor legislative în acest sens, prin care un inculpat poate fi judecat în lipsa acestuia. La începutul anului 2024, chiar dacă procurorul s-a împotrivit, cauza a fost conexată cu un alt dosar, iar Plahotniuc a început să fie cercetat alături de alți șapte inculpați. În septembrie 2025, după reținerea sa în Grecia, la solicitarea acuzatorului de stat, cauza a fost din nou separată.

Potrivit procurorilor, Vladimir Plahotniuc este creatorul și conducătorul organizației criminale care a orchestrat cea mai mare schemă de fraudare bancară din istoria R. Moldova. În rezultat, statul a fost prejudiciat cu circa 13,4 miliarde de lei, sumă ce în 2014 reprezenta 12% din produsul intern brut al țării.

Un avion, finanțarea „Edelweiss” și investiții în imobiliare din miliardul furat

Dosarul pe numele lui Plahotniuc, episodul „Frauda bancară”, ajuns în judecată, include două episoade de spălare de bani.



Potrivit procurorilor, între 2013 și 2014, peste 18 milioane de dolari SUA și 3,5 milioane de euro, bani obținuți de companiile din grupul Șor sub formă de credite de la Banca de Economii a Moldovei (BEM), Banca Socială și Unibank, au ajuns pe conturile unor companii offshore ale cărui beneficiar era Vladimir Plahotniuc. Printre aceste companii s-ar fi numărat „Finpar Victoria Limited”, „Sigmateli Limited” sau „Mavogan Holdings”. Banii au fost utilizați, printre altele, pentru finanțarea fundației de binefacere „Edelweiss” ori, sub formă de investiții, pentru repararea mai multor imobile, acuză procurorii.



Totodată, aceștia îi impută lui Vladimir Plahotniuc că între 2014 și 2015, pe conturile letone ale companiei offshore „Seppota Services”, controlată de Plahotniuc, au fost transferate 21 de milioane de dolari SUA. Banii, proveniți de la un grup de firme asociate lui Șor și de la un alt grup de companii asociate lui Andronachi, toate creditate de băncile devalizate, au fost utilizați pentru procurarea de către Plahotniuc a unui avion de model Embraer Legacy 650.

Acuzarea a cerut 25 de ani de închisoare pentru Vladimir Plahotniuc

În ședința din 23 martie 2026, prima zi de dezbateri judiciare, acuzarea a cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru Vladimir Plahotniuc, învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”.

„Inculpatului i se incriminează cinci capete de acuzare. Am solicitat să fie stabilită o pedeapsă pentru concurs de infracțiuni, în mărime de 25 de ani de închisoare”, a declarat atunci pentru presă procurorul Alexandru Cernei.

Pentru a-și justifica solicitarea, în discursul său din cadrul dezbaterilor judiciare, procurorul de caz Alexandru Cernei a invocat atât probe incluse în rechizitoriu de acuzare, cât și probe ale apărării, enumerând mai multe declarații ale unor martori aduși în instanță la solicitarea lui Vladimir Plahotniuc, care ar fi confirmat implicarea acestuia în fraudă.

În apărarea inculpatului Vladimir Plahotniuc, cu acuzații în adresa judecătorilor și procurorilor

„Soluția justă e fie restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale, fie achitarea”, a declarat avocatul Lucian Rogac pe 24 martie 2026, în a doua zi de dezbateri judiciare.



În susținerea acestei afirmații, Rogac a adus acuzații completului de judecată, care, potrivit lui, „nu a acționat ca un arbitru judiciar neutru, ci a început să se asemene cu o a doua acuzare”, atenționând că „dacă s-ar pronunța o condamnare, ea ar fi profund viciată și, cu siguranță, vulnerabilă, în căile de atac interne sau internaționale”. Acuzații au fost îndreptate și spre procurori care, potrivit lui Rogac, au propus un rechizitoriu comparabil cu un „scenariu fantastic”, întrucât nu ar fi fundamentat cu probe.



Maratonul dezbaterilor judiciare în cadrul dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a culminat pe 25 martie 2026, cu discursul inculpatului Vladimir Plahotniuc.

Înainte de ședință, el a declarat presei că „procurorii încearcă să compenseze lipsa totală de probe, pe care astăzi o să o demonstrez, cu cifre aberante de 25, 100 de ani, ca să impresioneze.

Întrebat de presă la ce decizie se așteaptă, acesta a răspuns cu o întrebare: „La ce decizie v-ați aștepta dacă ați fi nevinovat?”

„Tre’ să fii scriitor, tre’ să nu-ți placă de mine sau tre’ să fii drogat ca să scrii așa ceva în rechizitoriu”, a continuat Vladimir Plahotniuc cu acuzațiile în timp ce-și susținea discursul în cadrul dezbaterilor judiciare. Inculpatul a menționat că toate argumentele care i-ar demonstra nevinovăția „le-am găsit la procurori, în volumele procurorilor”.

Dosarele lui Plahotniuc din țară și de peste hotare: escrocherie, organizație criminală, spălare de bani, fals în acte și contrabandă

Cât a condus R. Moldova, direct sau din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost subiectul niciunui dosar penal. Rămas fără putere politică, în iunie 2019, Plahotniuc a fugit din R. Moldova. Plecarea sa a fost un catalizator pentru justiție, însă nu unul cu efect imediat și nici suficient de puternic pentru a duce la o finalitate.



Pe lângă dosarul în care urmează să-și afle sentința, numele lui Plahotniuc apare și în alte cinci dosare aflate la faza de urmărire penală, în gestiunea Procuraturii Anticorupție.

Plahotniuc nu este însă cercetat penal doar în R. Moldova. El este vizat și de anchete în Federația Rusă, România și Grecia, fiind învinuit de crearea unei organizații criminale, contrabandă cu droguri sau fals în acte. ZdG vă propune o retrospectivă a tuturor dosarelor penale în care este vizat cel supranumit „Al Capone din Grozești”.