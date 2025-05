Vladimir Bolea spune că își va suspenda activitatea de ministru pentru a face campanie electorală pentru parlamentarele din septembrie

Viceprim-ministrul Vladimir Bolea admite că își va suspenda activitatea de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru a face campanie electorală în favoarea PAS, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația a fost făcută marți seară, 13 mai, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Rlive TV.

Vladimir Bolea, care este și vicepreședinte al partidului de guvernământ, crede că se va regăsi pe lista candidaților la funcția de deputat.

„Nu-mi imaginez cum nu m-aș putea regăsi în echipa PAS. Eu sunt o parte componentă a echipei PAS încă de la început, din 2016. Am fost cred că primul vicepreședinte al Organizaței Teritoriale Chișinău atunci când ea a fost organizată, după care am fost de două ori președinte. Am avut un an pauză, iar acum sunt iar președinte al Organizației Teritoriale Chișinău și vicepreședinte de partid. Sunt parte a echipei. Despre liste, să fiu sincer, încă n-am vorbit despre fiecare, dar bănuiesc că da (…). Atunci când voi începe să fac campanie, da, dar până atunci muncim în continuare. Avem un mandat din partea cetățenilor și oamenii vor rezultate, vor ca procesele să continue în ceea ce privește condițiile de viață, bunăstarea, adică tot ce facem în Ministerul Infrastructurii, iar aceste lucruri trebuie făcute până în ultima zi”, a declarat ministrul.