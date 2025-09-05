Aplicația TAITO, „utilizată de către membrii organizației criminale Șor pentru finanțarea ilegală și coruperea electorală”, ar fi fost spartă

După ce mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” ar fi fost sparte, iar controlul asupra lor ar fi fost preluat de persoane din afara grupării Șor, a apărut un nou mesaj, precum că aplicația TAITO utilizată pentru finanțarea ilegală ar fi fost și ea spartă.

„Noi încă controlăm situația. Blocul Victorie vă minte. Șor vă minte. Vânzătorii de voturi acum sunt arestați. Voi aveți de ales”, se arată în mesaj.

Sursa: Telegram

În dimineața zilei de 3 septembrie, au apărut mesaje din care reiese că canalele de comunicare afiliate lui Ilan Șor ar fi fost sparte, iar controlul asupra lor ar fi fost preluat de persoane din afara grupării Șor. Mesajul se adresează, în special, activiștilor din partidele afiliate lui Șor.

„Blocul Victorie a fost spart și n-o să mai fiți plătiți. Ilan Șor și Rusia încearcă să fure viitorul Moldovei. Datele voastre personale și activitatea criminală sunt publice pentru toți. Acum sunteți pe cont propriu”, se spune în mesajul, scris în limba rusă, publicat pe Telegram.

Anterior, în luna august, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu declara că aplicația TAITO a fost utilizată de către membrii organizației criminale Șor, ghidată de la Moscova, pentru finanțarea ilegală și coruperea electorală în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Atunci, Poliția a stabilit deja zeci de mii de persoane care au descărcat această aplicație prin intermediul Telegram-ului, cazurile fiind documentate de organele de drept, a scris Moldpres.

„Îndemn cetățenii să dezinstaleze din telefoanele mobile această aplicație și să nu se implice în acest proces, în caz contrar vom ajunge la situația din anul trecut când persoanele au admis coruperea electorale. Atenționăm cetățenii să fie prudenți și să nu cadă în capcana acestui fenomen. Pe lângă faptul că oamenii sunt subiecții investigațiilor privind coruperea electorală, aceștia mai sunt și subiecții prelucrării datelor cu caracter personal, care nu se știe cum vor fi utilizate”, a spus Viorel Cernăuțeanu.

În august șeful IGP sublinia că toate tranzacțiile erau efectuate în bani rusești.