Vineri, la Soroca și Hîncești au avut loc percheziții în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor

Vineri, 26 septembrie, la Soroca și Hîncești au avut loc mai multe percheziții și verificări, anunță Poliția. În cadrul acestora, oamenii legii au descoperit mai multe materiale publicitare, mijloace bănești în diverse valute, dar și mai multe publicații cu titlul „Sare și Lumină”, similare celor de la Bălți, scoase la tipar de o tipografie clandestinǎ.

Oamenii legii au depistat și ridicat din Soroca, vineri, 26 septembrie:

de la domiciliul unei femei de 54 ani – înscrisuri cu liste de persoane și numere de telefon, carnete cu însemne electorale, telefoane mobile, mijloace bănești în diverse valute și un suport de stocare electronică;

de la domiciliul unei femei de 67 ani – decizii judecătorești, calendare și pliante cu simbolistică electorală, materiale publicitare, un telefon mobil și un laptop;

de la domiciliul unui bărbat de 66 ani – carnete cu înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, pliante, ziare, pancarte și steaguri cu însemne ale unor formațiuni politice antrenate în alegerile parlamentare și susținute de Organizația criminală “ŞOR”;

dintr-un spațiu utilizat ca sediu al unei formațiuni politice din Soroca – liste cu susținători, înscrisuri, un laptop și un suport de stocare electronică.

La Hîncești, pe 26 septembrie, în urma unor verificări, polițiștii Inspectoratului de Poliție Hîncești au depistat într-o bisericǎ mai multe publicații cu titlul „Sare și Lumină”, similare celor de la Bălți, scoase la tipar de o tipografie clandestinǎ.

„În urma verificărilor s-a constatat că ziarele conțineau aceleași mesaje denigratoare în adresa instituțiilor statului, instigări la ură pe criterii religioase și tentative de influențare a opiniei publice prin mijloace propagandistice”, scrie Poliția.

Astfel, au fost ridicate 11 pachete, a câte 100 de exemplare fiecare, care urmau să fie distribuite cetățenilor de către clericii susținători ai unei formațiuni politice antrenate în campania electorală.

Cazul este anchetat de oamenii legii.

