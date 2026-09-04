VIDEO Votat în prima lectură: Parlamentul denunță un acord cu CSI în domeniul interbibliotecar

Vineri, 4 septembrie, Parlamentul R. Moldova se întrunește în ședință. Deputații vor examina în prima lectură modificări la Legea bugetului de stat pe anul 2026 și acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional, la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 și la Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2026.

UPDATE 16:50 Ședința Parlamentului a luat sfârșit.

UPDATE 16:48 Cu votul a 57 de deputați, a fost aprobat proiectul de lege pentru denunţarea Acordului privind crearea sistemului de împrumut interbibliotecar al statelor participante la Comunitatea Statelor Independente, semnat la 13 ianuarie 1999 în Saratov, şi a Protocolului privind modificarea Acordului privind crearea sistemului de împrumut interbibliotecar al statelor participante la Comunitatea Statelor Independente, semnat la 30 mai 2012 în Aşhabad.

UPDATE 16:42 Ministerul Culturii propune spre aprobare proiectul de lege pentru denunţarea Acordului privind crearea sistemului de împrumut interbibliotecar al statelor participante la Comunitatea Statelor Independente, semnat la 13 ianuarie 1999 în Saratov, şi a Protocolului privind modificarea Acordului privind crearea sistemului de împrumut interbibliotecar al statelor participante la Comunitatea Statelor Independente, semnat la 30 mai 2012 în Aşhabad.

UPDATE 16:40 Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi. Proiectul a fost susținut de 65 de deputați.

Proiectul de lege reglementează activitatea Biroului de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi – un organism unic, specializat și independent, care va avea competența de a organiza, conduce și coordona investigațiile tehnice în toate modurile de transport, asigurând astfel o abordare integrată, imparțială și conformă cu cerințele Uniunii Europene. Independența instituțională este esențială pentru credibilitatea investigațiilor și pentru evitarea oricăror influențe administrative sau judiciare.

Totodată, noul proiect va permite separarea clară a investigațiilor tehnice de cele administrative și judiciare, ceea ce va asigura obiectivitatea investigațiilor și orientarea lor exclusivă spre identificarea cauzelor tehnice și a factorilor care au contribuit la producerea accidentului, fără a viza stabilirea răspunderii penale sau administrative.

Proiectul introduce și un mecanism eficient de prevenție. Recomandările de siguranță rezultate din investigațiile tehnice vor permite operatorilor, autorităților și factorilor de decizie să adopte măsuri corective și preventive bazate pe date obiective și analize de specialitate, contribuind la reducerea riscurilor și la creșterea siguranței în transporturi.

UPDATE 16:34 Deputatții au susținut în prima lectură proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026m cu 77 de voturi.

Potrivit documentului, veniturile și cheltuielile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) vor crește cu câte 167,45 de milioane de lei sau cu 0,9%. În rezultat, veniturile FAOAM vor constitui 18,99 miliarde de lei, iar cheltuielile – 19,38 miliarde de lei.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează că veniturile FAOAM se vor majora datorită creșterii numărului de persoane care au achitat prima de asigurare medicală în sumă fixă, precum și a încasărilor din impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației și de la antreprenorii independenți. La fel, au crescut donațiile voluntare din surse externe pentru serviciile medicale acordate refugiaților din Ucraina.

UPDATE 15:52 Este prezentat proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026.

UPDATE 15:48 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 a fost votat în prima lectură de 73 de deputați.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în baza executării BASS în primele șase luni ale anului curent.

Potrivit documentului, veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 cresc cu câte 1,37 miliarde de lei și vor depăși suma de 52,82 miliarde de lei. Astfel, vor crește sumele destinate protecției persoanelor cu dizabilități, a persoanelor în etate, a familiei și copilului, precum și pentru prestațiile de șomaj.

UPDATE 15:05 Deputații dezbat proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 nr. 320/2025.

UPDATE 15:01 Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 nr. 322/2025 și acordarea plăților unice cu caracter excepțional, cu susținerea a 53 de deputați.

Angajații din sectorul bugetar, care au un venit mediu lunar de până la 20 000 de lei, vor beneficia de o indemnizație unică de până la 4 000 de lei. În acest scop, din bugetul de stat vor fi alocate 560 de milioane de lei.

Astfel, profesorii vor primi o indemnizație unică de 4 000 de lei. În cazul angajaților din domeniul apărării naționale, ordinii publice, sănătății, culturii, sportului, administrației publice locale și justiției, suportul financiar acordat va fi de 3 000 de lei, iar personalul tehnic, paznicii, bucătarii și personalul auxiliar vor primi o indemnizație unică de 2 000 de lei.

Potrivit proiectului de rectificare a bugetului de stat pentru anul 2026, cheltuielile vor crește, în total, cu 2,77 miliarde de lei și vor depăși suma de 103,34 miliarde de lei. Pe lângă banii alocați pentru suportul angajaților din sectorul bugetar, și transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat vor crește cu 1,67 miliarde de lei, dintre care 550 de milioane sunt destinate acordării compensațiilor la energie sub formă de plată monetară.

UPDATE 13:25 Deputații dezbat proiectul de lege prezentat de ministra Finanțelor.

UPDATE 12:42 Ministra Economiei, Victoria Belous, prezintă proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 nr. 322/2025 și acordarea plăților unice cu caracter excepțional.

UPDATE 12:40 Parlamentul a susținut în prima lectură proiectul de lege privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și transpune în legislația națională standarde europene. Documentul stabilește că aceste tipuri de vehicule trebuie proiectate, construite și asamblate astfel încât să se minimizeze riscul de rănire a ocupanților vehiculului și a altor participanți la procesul tehnologic.

Potrivit documentului, tractoarele, remorcile, mașinile interschimbabile tractate și componentele acestora pot fi puse pe piață, înmatriculate sau date în exploatare numai dacă sunt omologate și însoțite de un certificat de conformitate. Documentul va confirma că acestea asigură un nivel corespunzător de siguranță în funcționare, de protecție a mediului și de siguranță la locul de muncă și nu pun în pericol sănătatea și siguranța persoanelor.

Autoritatea de omologare, precum și cea de supraveghere a pieței vor fi desemnate sau instituite de Guvern. În cazul vehiculelor importate, care dețin deja omologare în baza regulamentelor CEE-ONU la care țara noastră este parte, autoritatea de omologare nu va repeta procedura. Omologarea în țara noastră va fi necesară doar pentru produsele fabricate în țara noastră sau importate din state care nu aplică reglementări internaționale.

UPDATE 12:00 Deputaților le este prezentat proiectul de lege privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere.

UPDATE 11:58 Cu susținerea a 61 de deputați, a fost adoptat în prima lectură proiectul de lege cu privire la organizațiile și asociațiile organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale în domeniul agroalimentar.

Scopul principal al proiectului este consolidarea cadrului instituțional și crearea condițiilor favorabile cooperării dintre fermieri, în vederea constituirii organizațiilor și asociațiilor de producători, precum și a organizațiilor interprofesionale. Aceste structuri vor contribui la consolidarea poziției producătorilor agricoli pe piață, la creșterea productivității și a competitivității, precum și la dezvoltarea unor forme mai eficiente de cooperare.

Organizațiile de producători recunoscute vor avea acces mai facil la fonduri europene, granturi și credite preferențiale, ceea ce va sprijini modernizarea sectorului, adoptarea tehnologiilor noi și diversificarea producției. Totodată, proiectul urmărește stabilizarea piețelor agroalimentare, asigurarea siguranței aprovizionării și promovarea unor practici de producție durabile, informează Parlamentul.

Activitatea organizațiilor va fi monitorizată de Agenția de Intervenții în Agricultură, care va putea realiza și controale la fața locului. În cazul unor neconformități, vor putea fi aplicate măsuri corective, precum și suspendarea sau retragerea recunoașterii, precum și recuperarea plăților acordate necuvenit.

UPDATE 11:17 Proiectul de lege cu privire la organizațiile și asociațiile organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale în domeniul agroalimentar este prezentat deputaților.

UPDATE 11:15 Proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase a fost susținut de 53 de deputați.

Astfel, va fi instituit un mecanism provizoriu de licențiere a importului de culturi cerealiere și oleaginoase. Regimul de licențiere va fi aplicat până la 31 octombrie 2026, fără posibilitatea de prelungire.

Potrivit documentului, cererile de eliberare a licenței de import, depuse de persoane fizice și juridice, vor fi examinate de o comisie constituită din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Licența de import va fi eliberată gratuit. Documentul stabilește și categoria celor care pot solicita licența de import – persoane fizice sau juridice care se ocupă cu creșterea animalelor, fabricarea uleiurilor și grăsimilor, a produselor de morărit sau a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă. Persoanele care au primit licența de import nu vor avea dreptul să comercializeze și/sau să exporte mărfurile importate.

UPDATE 10:48 Parlamentul urmează să voteze în lectura a doua proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase.

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