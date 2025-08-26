VIDEO Un întreg arsenal de arme și muniții a fost depistat la Nisporeni, în cadrul unor percheziții

Inspectoratul General al Poliție (IGP) anunță că au fost desfășurate mai multe percheziții la Nisporeni. Prima a fost realizată la domiciliul unui bărbat de 32 de ani din satul Iurceni, unde a fost depistat și ridicat un întreg arsenal de arme și muniții. Cea de a doua percheziție a avut loc la domiciliul unui bărbat de 48 de ani din Nisporeni.

Potrivit IGP, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate mai multe arme.

„Polițiștii au ridicat cinci arme de foc, dintre care patru de modele necunoscute, și două echipate cu lunetă, trei paturi de armă, șapte țevi de armă, un pistol și cinci centuri cu muniție diversă, zeci de cutii cu cartușe, alice de diferit calibru, dispozitive optice precum binoclu și termovizor, piese și accesorii pentru arme”, anunță Poliția.

Toate obiectele erau deținute ilegal și nu erau înregistrate conform legii.

„Cea de a doua percheziție a avut loc la domiciliul unui bărbat de 48 de ani din Nisporeni, unde polițiștii au depistat o armă de vânătoare, o armă de model necunoscut, 10 cartușe, o centură cu 20 de cartușe și gloanțe pentru arme pneumatice”, a mai anunțat IGP.

Toate bunurile au fost ridicate și expediate pentru expertiză balistică la CTCEJ al IGP. Poliția continuă investigațiile.