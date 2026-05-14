VIDEO Ședința Parlamentului: Soluții normative pentru cetățenii care nu și-au perfectat acte de identitate până la 18 ani, adoptate de deputați

Deputații s-au întrunit în ședință joi, 14 mai. Pe agendă s-a regăsit proiectul de lege pentru modificarea Legii cetățeniei R. Moldova, care a fost votat în lectura a doua. De asemenea, parlamentarii au votat și proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară a statelor membre ale CSI.

UPDATE 17:15 Ședința Parlamentului s-a încheiat.

UPDATE 17:13 Parlamentul a luat act de raportul CNPDCP.

UPDATE 15:30 Începe audierea raportului de activitate a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) pentru anul 2025. Directoarea centrului, Victoria Muntean, prezintă raportul.

UPDATE 15:26 Proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2025 a fost aprobat cu votul a 52 de deputați.

UPDATE 14:40 Deputații adresează întrebări cu privire la raportul prezentat de ANSC.

UPDATE 14:10 Începe audierea Raportului anual de performanță pentru anul 2025 al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC).

UPDATE 12:36 Deputații au anunțat pauză.

UPDATE 12:34 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 29 din Legea nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză (reducerea perioadei de instituire a stării de urgență), votat în prima lectură de Parlament.

UPDATE 12:30 Parlamentul a susținut denunțarea Acordului privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente. Proiectul de lege a fost votat de 57 de deputați, iar 15 au votat contra.

UPDATE 12:17 Proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii a fost votat în prima lectură de 56 de deputați.

UPDATE 11:55 Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a R. Moldova. 53 de deputați au votat pentru și 11 contra.

UPDATE 11:35 Este prezentat raportul proiectului de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a R. Moldova.

UPDATE 11:23 Modificarea Legii cetățeniei R. Moldova a fost votată de 62 de deputați în lectura a doua.

Proiectul de lege prevede măsuri de facilitare a exercitării dreptului la cetățenie, precum și procesul de documentare a persoanelor care, deși au dobândit cetățenia prin naștere, nu au reușit să obțină actele de identitate.

Documentul reglementează procedura de constatare a apartenenței la cetățenia Republicii Moldova în cazul persoanelor care au dobândit cetățenia prin naștere, dar nu au obținut acte de identitate. Astfel, statutul de cetățean al R. Moldova se confirmă în cazul în care se constată că în momentul nașterii persoana avea cel puțin un părinte cetățean al R. Moldova. Condiția este ca solicitantul să nu se afle sub incidența motivelor de refuz prevăzute în lege. Printre motivele de refuz figurează comiterea unor infracțiuni contra păcii sau a unor crime de război, implicarea în acte teroriste, desfășurarea unor activități care periclitează securitatea statului, precum și includerea în listele de persoane în privința cărora au fost aplicate măsuri restrictive internaționale la care s-a aliniat țara noastră sau de sancțiuni impuse direct de R. Moldova.

UPDATE 11:15 Igor Chiriac prezintă raportul comisiei în legătură cu proiectul de lege privind modificarea Legii cetățeniei R. Moldova, care urmează să fie votat în lectura a doua.

UPDATE 11:05 Cu 61 de voturi pentru și 13 contra, Parlamentul a aprobat în a doua lectură proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind împărțirea parcurilor de inventar a vagoanelor marfare și containerelor ale fostului Minister al Căilor de Comunicații al URSS între statele-membre ale Comunității, Republica Azerbaidjan, Republica Georgia, Republica Lituania, Republica Letonia, Republica Estonia și utilizarea în comun a acestora în viitor.

Denunțarea a fost propusă de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Autorii au precizat că scopul tratatului a fost asigurarea continuității transportului feroviar de mărfuri și prevenirea disfuncționalităților economice într-o perioadă de tranziție instituțională post-sovietică, comunică Parlamentul.

UPDATE 10:59 Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional nr. 218/2008, privind constatarea contravențiilor în domeniul circulației rutiere săvârșite cu vehicule înmatriculate în alte state, a fost aprobat cu 71 de voturi în lectura a doua.

Conducătorii auto care conduc mijloace de transport înmatriculate în alte țări și încalcă regulile de circulație vor putea fi identificați și sancționați. Parlamentul a adoptat o inițiativă legislativă care instituie un mecanism normativ clar şi funcțional care să permită efectuarea schimbului transfrontalier de informații privind anumite încălcări ale normelor de circulație rutieră, detectate cu mijloace tehnice certificate.

UPDATE 10:56 Ordinea de zi a fost aprobată de 54 de deputați.

UPDATE 10:45 Deputații din opoziție au propus audierea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder și a ministrului Finanțelor, Adrian Gavriliță. Propunerile nu au întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:35 Deputații votează modificarea ordinii de zi a ședinței.

UPDATE 10:27 Majoritatea parlamentară nu a susținut inițiativa lui Renato Usatîi de a crea o comisie de anchetă în urma cazului din Cahul, unde un adolescent a decedat în cadrul unei unități militare.

UPDATE 10:23 Doina Gherman a condamnat încălcarea spațiului aerian al R. Moldova, după ce o dronă a survolat deasupra țării pe 13 mai.