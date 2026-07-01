VIDEO Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat: unele burse pentru studenți vor fi majorate cu aproximativ 40%

Cabinetul de miniștri s-a convocat miercuri, 1 iulie, în ședință. Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse 28 de subiecte, printre care proiect privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor și proiect privind bursele și alte forme de sprijin social acordate elevilor, studenților și persoanelor care studiază în învățământul postuniversitar.

UPDATE 10:55 Ședința a luat sfârșit.

UPDATE 10:40 Bursele vor fi majorate cu aproximativ 40%, a anunțat ministrul Educației, Dan Perciun. Miniștrii au aprobat proiectul privind bursele și alte forme de sprijin social acordate elevilor, studenților și persoanelor care studiază în învățământul postuniversitar. Cele mai mari burse vor fi acordate studenților la medicină și în științele educației.

UPDATE 10:36 Proiect cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 125/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor R. Moldova a fost aprobat. Mai exact, persoanele cu vârsta de peste 14 ani vor putea solicita înscrierea certificatului calificat pentru semnătură electronică în cartea de identitate sau în cartea de rezidență.

UPDATE 10:35 A fost aprobat proiect pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu administrate de către Ministerul Apărării și unitățile militare ale Armatei Naționale.

UPDATE 10:31 Ministrul Vladimir Bolea a prezentat proiect pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Islandei privind serviciile aeriene. Aceasta a fost aprobat de cabinetul de miniștri.

UPDATE 10:29 Miniștrii au aprobat proiect de hotărâre pentru aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Biroul Național de Statistică al R. Moldova și Centrul Național de Statistică al Statului Qatar privind cooperarea și schimbul de experiență în domeniul statisticii.

UPDATE 10:15 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare între R. Moldova și Banca Europeană de Investiții ,,Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”, semnat la Chișinău și Luxemburg la 17 iunie 2026 a fost aprobat de Guvern.