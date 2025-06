VIDEO Rectorul UTM Viorel Bostan, activista Ludmila Adamciuc și Iurie Cojocaru, reprezentant al diasporei, noii candidați pe lista PAS la alegerile parlamentare

Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a prezentat luni, 23 iunie, noii candidați la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe lista PAS. Aceștia sunt rectorul Universității Tehnice a Moldovei Viorel Bostan, activista și fondatoarea organizației „Prietena Mea” Ludmila Adamciuc și Iurie Cojocaru, reprezentant al diasporei și președintele unei comunități online de moldoveni din Marea Britanie.

„Nu am visat niciodată să ajung în politică, nici nu am urmat pașii clasici spre o carieră politică, ba din contra, am pornit la drum cu mâinile pline de scutece, întrebări și multa nesiguranță. După nașterea fiicei mele Beatrice, diagnosticată cu Sindromul Down, am înțeles cât de fragile pot fi drepturile și cât de puternică trebuie să fie vocea celor care le apără. De la o mamă în căutare de sprijin, am devenit o voce activă pentru incluziune. În acest sens am fondat un ONG, am lansat proiecte care susțin copiii cu dizabilități și familiile lor, am creat o platformă dedicată acestor părinți. Toate din dorința mea sinceră și neschimbată de a înțelege mai bine și de a face mai mult pentru Beatrice și pentru multi alți copii și adulți ce se dezvoltă și trăiesc altfel decât noi.

Astăzi accept cu responsabilitate invitația doamnei președintă Maia Sandu și a platformei PAS de a face parte din lista electorală, nu pentru a-mi schimba drumul, o fac pentru a continua într-un cadru instituțional. Eu cred în valorile europene, în demnitate, în respect și în egalitate. Voi continua să contribui cu ceea ce știu, cu experiența acumulaăa și cu întreaga responsabilitate pe care acest pas o presupune”, a declarat Ludmila Adamciuc.