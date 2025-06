VIDEO Nicolae Botgros, Constantin Cheianu, Marcel Spătari și Maria Acbaș vor candida pe listele PAS, la scrutinul din toamnă: „Am putea să ne alegem cu un furt de țară”

Dirijorul orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, jurnalistul și scriitorul Constantin Cheianu, fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, dar și Maria Acbaș, o antreprenoare de succes din Comrat vor participa pe listele PAS, la alegerile parlamentare din această toamnă. Anunțul a fost făcut de președintele PAS, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de presă.

Botgros, dirijorul orchestrei „Lăutarii„ a declarat că de-a lungul timpului, muzicienii au călătorit în UE și vor să aducă Europa acasă.

Nu e prima dată când Nicolae Botgros face front comun cu politicienii. În 2019, când R. Moldova era sub regimul Plahotniuc, fiind declarat „stat capturat”, Nicolae Botgros era susținător al referendumului republican și făcea campanie pentru PDM.

Constantin Cheianu susține că nu poate sta deoparte acum, așa cum nu a putut stat deoparte și atunci când s-a furat miliardul.

„Eu sunt jurnalist, scriitor și cu asta am vrut să mă ocup întotdeauna. Toate revoluțiile au început mai întâi în cuvinte, apoi s-au săvârșit și în realitate. Totodată, am simțit limitele pe care le impune cuvântul… am simțit nevoia asta foarte acut cu 10 ani în urmă cu ocazia nefericitului furt al miliardului, astfel am ajuns la proteste. Zilele astea s-ar putea să se întâmple lucruri mai grave, s-ar putea să ne alegem cu un furt de țară. Toate aceste partide unite în „Alternativa” sau socialiștii trebuie să înțeleagă că ei vor fi complici la un furt de țară, iar Putin are nevoie de Moldova, nu pentru a o încorpora în imperiu, ci pentru ca să deschisă un al doilea front ”, și-a explicat Constantin Cheianu participarea în alegeri.