VIDEO Premierul Vasile Tofan a susținut o conferință de presă: „Situația este complicată, dar gestionabilă”. Guvernul anunță măsuri pentru criza motorinei și riscul de secetă

Prim-ministrul Vasile Tofan a susținut marți, 28 iulie, o conferința de presă despre deciziile luate la ședința Guvernului și la Centrul Naționale de Management al Crizelor. În cadrul conferinței, acesta a declarat că „avem o situație complicată, dar este una gestionabilă” și că instituțiile vor urmări zilnic stocurile de motorină, importurile și debitul Nistrului.

UPDATE 13:10 Premierul a făcut apel la Primăria Chișinău ca „să aibă o relație constructivă”.

„Am decis monitorizarea permanentă a nivelului și debitului calității apei. Din păcate a plouat foarte puțin în Carpați, Nistru este la un nivel de minim în istoria sa și lacul de acumulare la Novodnistrovsk și la Dubăsari sunt și ele la nivele minime. Prioritatea absolută este apa potabilă pentru oameni. Operatorii de apă trebuie să-și actualizeze planurile de continuitate. Autoritățile locale trebuie să verifice sondele, rezevoarele și toate sursele de rezervă. Trebuie să știm din timp ce alternative avem și cât de repede pot fi activate. Orice problemă la captarea sau distribuirea apei trebuie raportate imediat. În mod special trebuie sp fim atenți la stația de captare din Chișinău, construită în anii 60. Dacă nivelul Nistrului va cădea sub nivelul stației de captare, ea nu va putea trage apa. Aici apelez inclusiv la Primăria Chișinău, să avem o relație constructivă, din momentul când trebuie să lăsăm la o parte toate divizările politice că oamenilor nu o să le pese cine se ceartă și cu cine, oamenilor o să le pese că nu au apă în robinet. Rog Primăria Chișinău să dea dovadă de responsabilitate și promit același lucru din partea noastră. Dacă situația se va înrăutăți, vor fi limitate consumurile care nu sunt esențiale, unele activități de irigare, unele procese industriale, spălarea suprafețelor și utilizări secundare. Da, avem o situație complicată, dar este una gestionabilă, nu avem nevoie de panică, avem nevoie de disciplină, coordonare, acțiune rapidă între toate instituțiile statului. Vom urmări zilnic stocurile de motorină, importurile, situațiile de la stații, debitul Nistrului și alimentarea cu apă.”

UPDATE 13:04 Vasile Tofan a prezentat mai multe decizii luate de Centrul Naționale de Management al Crizelor legate de criza motorinei pe piață.

„Astăzi am declarat stare de alertă în domeniul energetic și în domeniul hidrologic. Alerta energetică ține în primul rând de situația complicată pe piața motorinei. Alerta hidrologică ține în primul rând de scăderea debitului Nistrului și riscurile pentru alimentare cu apă. Astăzi am luat câteva decizii, dar întâi vreau să explic ce se întâmplă pe această piață. Situația rămâne complicată, prețurile internaționale au crescut mult într-o perioadă scurtă, o vedem cu toții la pompă. O mare avarie care s-a produs pe Conducta Caspică, care furnizează majoritatea petrolului la rafinăriile din România de unde de aprovizionăm, dar și războiul din Golf și din Marea Roșie. Mai multe țări iau măsuri de limitare a exporturilor, care iarăși ne afectează, a făcut-o Bulgaria, se așteaptă să o facă și România. Și-n Moldova observăm la unele stații lipsa motorinei. Numărul lor este încă mic, dar crește de la zi la zi. Obiectivul nostru este simplu, să avem motorină în țară, dar să protejăm și consumatorii, inclusiv agricultorii de scumpiri nejustificate.”

Totuși, premierul a susținut că prețul maxim postat zilnic de ANRE se va păstra, dar se vor ajusta temporar formula, „astfel încât importul de motorină să fie atractiv”.

„Ce am decis astăzi: pentru o perioadă de 30 de zile trecem de la cotațiile FOB Med la cotațiile CIF Med, formula va ține mai bine cont de costuk motorinei livrate în regiunea noastră, deci nu la un port din Marea Mediteraniană, dar la un port din regiune, asta înseamnă trecerea de la FOB la CIF. Tot pentru 30 de zile, majorăm temporar marja cu echivalentul la 25 de dolari pe tonă, adică aproximativ 37 de bani la litru. Presiunea din partea importatorilor a fost mult mai mare, s-a cerut o majorare de un leu 20 de bani, un leu sau nimic de 60 de bani. Nu putem permite asta. Contăm pe companii să aducă motorină în țară și să asigure aprovizionarea cu carburanți. Am mai decis vămuirea prioritară a produselor petroliere. Benzi dedicate la frontieră pentru autocisterne și acces prioritar la calea ferată. Vom limita exportul, produsul adus pentru piața Moldovei, trebuie să rămână în Moldova, nu să meargă în Ucraina. Limităm și vânzarea motorinei în recipiente mai mari de 40 de litri, să nu vină lumea și să stocheze cu sute de litri, dar vom face excepție pentru agricultori. Instituțiile publice au fost informate să-și reducă consumul de motorină cu minim 20%, cred că este responsabilitatea fiecărei instituții să strângă cureaua”, a declarat Tofan pe subiectul motorinei.

Guvernul a instituit, pentru o perioadă de 30 de zile, starea de alertă în sectorul energetic și starea de alertă hidrologică, pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburanți și apă.

Starea de alertă în sectorul energetic a fost declarată în contextul perturbărilor de pe piața regională a carburanților. Creșterea prețurilor internaționale la petrol și motorină, conflictul din Orientul Mijlociu, întreruperea temporară a livrărilor de țiței kazah prin terminalul Novorossiisk și nivelul scăzut al Dunării au afectat lanțurile de aprovizionare. Stocurile comerciale de motorină au scăzut de la un nivel de siguranță de 17,6 zile, la sfârșitul lunii iunie, la 6,9 zile, iar la 27 iulie, 53 de stații PECO din țară nu dispuneau de motorină.

Starea de alertă hidrologică a fost instituită în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului.

Pe 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare Nistrean a fost de 113,24 metri, față de nivelul normal de 121 de metri. Totodată, există riscul ca debitul deversat de la Novodnistrovsk să scadă sub pragul de siguranță de 100 m³ pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentarea cu apă.