VIDEO „Preluau banii de la victime, după ce acestea erau contactate telefonic de alți membri ai grupării”. Doi tineri, suspectați de implicare în cel puțin două episoade de escrocherie, reținuți

Trei tineri de 25 și 26 de ani, originari din Anenii Noi și Basarabeasca, suspectați de implicare în cel puțin două episoade de escrocherie comise în capitală, au fost reținuți de oamenii legii. Conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), aceștia preluau banii de la victime, după ce acestea erau contactate telefonic de alți „membri ai grupării”, care se prezentau drept angajați ai poliției sau ai băncilor.

Prin acțiunile lor, potrivit IGP, victimele au fost prejudiciate cu peste 600 de mii de lei.

„În urma măsurilor speciale de investigație, suspecții au fost identificați și reținuți, fiind plasați ulterior în arest pentru 30 de zile.

Aceștia riscă până la 15 ani de închisoare, conform legislației în vigoare”, se menționează în comunicat.

Oamenii legii continuă acțiunile pentru „recuperarea prejudiciului și documentarea altor episoade similare, existând suspiciuni că bănuiții ar fi implicați și în alte cazuri de escrocherie pe teritoriul țării”.

Anterior, IGP a informat că mai mulți cetățeni au fost contactați prin apeluri și mesaje, de persoane care pretind a fi angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor și ai companiilor Moldcell și Premier Energy sau curieri. Poliția a avertizat că acestea sunt scheme de escrocherie.