VIDEO Poliția a documentat activitatea unui bărbat din organizația criminală „ȘOR”. Acesta schimba sume din criptomonedă în numerar

Polițiștii de la Botanica, în comun cu procurorii, au documentat activitatea unui bărbat de 29 de ani, implicat în schema Organizației criminale „Șor”. Acesta locuiește în raionul Ialoveni, împreună cu o femeie de 34 de ani.

În baza autorizației judecătorești, au fost efectuate 8 percheziții în Chișinău, Ialoveni și Cimișlia, inclusiv asupra a trei automobile – două Mercedes-uri și un Porsche Macan.

„În rezultat, au fost ridicate înscrisuri cu mențiuni privind sume de bani, o armă de vânătoare, circa 30 de cartușe și Porsche-ul”, scrie Poliția.

Investigațiile au arătat că bărbatul avea rol în schimbarea sumelor din criptomonedă în numerar, ulterior transportate din regiunea transnistreană.

„Totodată, din telefonul mobil al acestuia au fost obținute imagini și conversații ce confirmă implicarea în schemele infracționale și servesc drept probe în dosar”, potrivit datelor IGP.

Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală.