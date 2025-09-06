VIDEO Planul Rusiei pentru R. Moldova | Investigație ZdG sub acoperire | Vizita lui Ceban în Italia | Andronachi, reținut, iar Țuțu vine acasă | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ

O imensă rețea de manipulare în mediul online a fost constituită și coordonată de la Moscova cu scopul de a influența rezultatele alegerilor parlamentare din această lună, arată o nouă investigație sub acoperire a Ziarului de Gardă. Mai multe detalii, în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă spunem cum a ajuns Ion Ceban în Italia, deși are interdicție în Spațiul Schengen.

Kremlinul intenționează să schimbe conducerea pro-europeană de la Chișinău cu una pro-rusă în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, iar pentru a-și pune planul în aplicare au fost alocate cel puțin 350 de milioane de dolari. O parte din acești bani ar fi destinată coruperii alegătorilor și controlului asupra viitoarei majorități parlamentare, a scris pe blogul său jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon, citând documente scurse de la Kremlin. Potrivit informațiilor, oligarhii Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc ar fi folosiți de Rusia ca unelte politice în atingerea unor obiective legate de țara noastră. Totodată, Kremlinul ar intenționa să folosească R. Moldova pentru a captura partea de vest a regiunii Odesa în următoarele 18 luni. La sfârșitul lunii iulie, și președinta Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă intenționează să influențeze „masiv” alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului spunea atunci că rețeaua „Șor” plănuiește acțiuni de destabilizare, inclusiv prin recrutarea de persoane violente care să vandalizeze instituțiile statului.

Aflată într-o vizită la Chișinău, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a venit cu un apel către cetățenii din R. Moldova în legătură cu viitorul european al țării noastre.

Marta Kos, comisara europeană pentru extindere: „Aveți o mare responsabilitate în ziua alegerilor de la finele lunii septembrie, pentru că viitorul țării voastre se află în mâinile dvs.(…). Urmează să finalizăm negocierile din punct de vedere tehnic. Credem că până la sfârșitul anului 2028 acest lucru este posibil. Noi vă sprijinim în totalitate în această ambiție a dvs., dar pentru aceasta avem nevoie de un Guvern și un Parlament care să continue această muncă”.

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, căruia în luna iulie i s-a interzis accesul în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, a anunțat pe 31 august că se află într-o vizită de lucru la Roma, Italia, adică pe teritoriul unui stat membru al Spațiului Schengen. Edilul însă a evitat să menționeze cum a ajuns în Italia în contextul interdicției. Într-un răspuns la o solicitare de informație a ZdG, Ministerul de Externe al Italiei a confirmat faptul că Ion Ceban „a pășit pragul UE” datorită unei vize care i-a asigurat o singură intrare, valabilă doar pe teritoriul Italiei. Astfel, documentul i-a fost acordat strict pentru participarea la o conferință dedicată primăriilor, însă doar pentru zilele în care a fost invitat să ia cuvântul. Între timp, mai mulți angajați ai Primăriei municipiului Chișinău promovează intens narațiunea că Ceban nu ar avea nicio interdicție în Spațiul Schengen. Mai multe detalii aflați de zdg.md.

Pe parcursul acestei săptămâni, organele de drept au efectuat zeci de percheziții în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice și a candidaților electorali săvârșită în proporții mari. Pe 2 septembrie, au fost efectuate descinderi la unii membri ai partidului „Inima Moldovei”, condus de fosta bașcană a Autonomiei Găgăuze, Irina Vlah, cea care a și anunțat despre percheziții, spunând că motivul acestora este unul „inventat și formal”. Oamenii legii au stabilit că un grup de persoane ar fi transferat și distribuit bani utilizând aplicația mobilă a băncii ruse „Promsviazybank”, instituție aflată sub sancțiuni internaționale. Persoanele ar fi acționat în interesul unei „organizații criminale” ghidate din afara țării, urmărind să corupă electoratul în perspectiva alegerilor parlamentare. În cadrul descinderilor, oamenii legii au ridicat sume de bani în diferite valute, carduri „МИР” ale mai multor bănci din Federația Rusă, un automobil „Tesla”, dar și alte obiecte relevante pentru investigații. Trei persoane au fost reținute.

Și pe 4 septembrie au avut loc peste 40 de percheziții în mai multe localități ale țării, într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Investigațiile au stabilit că un grup de persoane afiliate organizației criminale „Șor”, urmăreau coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare. Două persoane au fost reținute. Partidul Liberal Democrat din Moldova, condus de fostul premier Vlad Filat, rămâne în afara cursei electorale și nu va fi inclus în lista partidelor care pot participa la scrutinul din 28 septembrie, au decis, marți, judecătorii Curții Supreme de Justiție. Reprezentanții formațiunii politice au calificat decizia instanței drept „abuzivă”, susținând că se vor adresa la CtEDO. Comisia Europeană a anunțat, joi, că va oferi R. Moldova o asistență suplimentară de 18,9 milioane de euro, în cadrul Mecanismului de reformă și creștere. Oficialii europeni susțin că țara noastră a făcut progrese în implementarea reformelor și au lansat un apel către companii de a investi în R. Moldova. Astfel, cumulat, țara noastră urmează să primească până la 1,9 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi în cadrul Mecanismului în perioada 2025-2027. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că UE se angajează să sprijine R. Moldova în fiecare etapă a procesului de aderare.

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost reținut în seara zilei de 2 septembrie într-un nou dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Procuratura Anticorupție nu a oferit detalii despre dosar, dar a menționat că au fost efectuate percheziții și audieri, pentru a stabili toate circumstanțele cauzei. Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 – iulie 2021 din partea Partidului Democrat din Moldova, condus în trecut de Plahotniuc. În R. Moldova, fostul democrat figurează în mai multe cauze penale, printre care „Frauda bancară” și dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte.

Iar Constantin Țuțu, fost sportiv și deputat democrat, a fost eliberat din penitenciarul din Atena și urmează să revină în R. Moldova, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Fostul deputat a fost arestat în Grecia, alături de Vladimir Plahotniuc, pe 22 iulie. În momentul reținerii la aeroport, de la Constantin Țuțu au fost confiscați 1 628 de euro și 401 dolari, acte de călătorie românești, un permis de ședere fals, un permis de conducere bulgar fals care ar fi aparținut lui Plahotniuc, precum și două telefoane mobile. Constantin Țuțu este cercetat penal în R. Moldova pentru trafic de influență și îmbogățire ilicită. Dosarele au fost comasate în unul singur și este în prezent examinat la Judecătoria Chișinău.

Organele de drept au efectuat percheziții la un liceu privat din capitală într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 000 000 de lei. În timpul descinderilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare și peste 2 000 000 de lei. Procurorii susțin că există bănuieli rezonabile că banii tăinuiți de la stat în perioada 2021-2025 erau spălați prin cumpărarea unor mașini de lux și imobile. ZdG a aflat că perchezițiile au avut loc la liceul privat „Da Vinci”. Unul dintre directorii instituției, Valeriu Guzun, a evitat să ne ofere un comentariu, dar a menționat că afirmațiile despre „spălare de bani cu mașini de lux” sunt „minciuni”. „Am plătit impozite, banii erau din dividende. Mai mult nu comentez”, a spus acesta pentru ZdG.

Curtea de Apel Centru a admis, miercuri, apelul procurorilor și a majorat pedeapsa în privința fostului procuror al Procuraturii raionului Călărași, Vladimir Martea, acuzat de corupere pasivă. Astfel, instanța i-a aplicat o pedeapsă de patru ani de închisoare, cu suspendarea executării pe un termen de probă de trei ani, dar și o amendă de 350 mii de lei. Totodată, fostul acuzator de stat a fost lipsit de dreptul de a ocupa funcții publice sau funcții de demnitate publică pentru o perioadă de nouă ani. Decizia instanței de apel este executorie, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.

Începând cu 4 septembrie, cetățenii R. Moldova pot călători în Emiratele Arabe Unite fără viză pentru o perioadă de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile calendaristice. Abolirea regimului de vize a fost posibilă după ce a intrat în vigoare un Memorandum de înțelegere semnat între guvernele celor două țări. Iar operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat că-și extinde activitatea în R. Moldova și lansează șase curse aeriene noi spre orașele europene – Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. Totodată, potrivit companiei, două aeronave noi vor fi adăugate la baza aeriană din țara noastră, ceea ce ar duce la creșterea frecvenței zborurilor pe nouă rute deja existente.

Armata lui Putin continuă să lanseze atacuri cu rachete și drone asupra regiunilor ucrainene, săptămâna aceasta având loc explozii puternice în Sumî și Donețk. Joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu liderii europeni la Paris pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. În urma summitului Coaliției de Voință, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că 26 de țări sunt gata să ofere asistență terestră, maritimă sau aeriană Ucrainei, ca parte a garanțiilor de securitate și că în perioada următoare vor avea loc discuții și cu Statele Unite. În ajunul evenimentului, dictatorul rus Vladimir Putin a declarat că este dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, însă vrea ca acest lucru să se întâmple la Moscova, le-a spus Putin jurnaliștilor în timpul unei vizite la Beijing.

Zilele trecute, Ziarul de Gardă a publicat o nouă investigație sub acoperire. De această dată este devoalată armata digitală a Rusiei. Mai exact, rușii, cu implicarea lui Ilan Șor, au creat grupuri de așa-numiți „activiști pe comunicare" pentru a publica în masă materiale propagandistice pe TikTok și Facebook. Scopul rețelei este de a manipula cetățenii în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.








