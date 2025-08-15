VIDEO Persoana care a vandalizat mai multe mașini din sectorul Buiucani a fost reținută. Suspectul ar fi primit bani pentru a promova un magazin online de droguri

Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat și reținut. Acesta ar fi inscripționat adresa unui canal de comercializare a drogurilor online pe automobile.

Pe 13 august, Poliția s-a autosesizat după ce în spațiul public au apărut imagini video în care apar mai multe mașini pe care a fost inscripționată adresa unui canal de comercializare a drogurilor online.

„În urma acțiunilor întreprinse, polițiștii Inspectoratului Buiucani au identificat un bărbat de 30 de ani, locuitor al capitalei, care ar fi comis faptele în noaptea de 12 spre 13 august. Asupra suspectului au fost depistate droguri de tip PVP (sare) și un recipient cu spray colorat, pe care l-a predat benevol”, anunță Poliția.

În cadrul audierilor, acesta a declarat că a primit bani pentru a promova un magazin online implicat în distribuirea drogurilor prin aplicația „Telegram”.

Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele, a identifica toate persoanele implicate în schema infracțională și a aplica sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare.